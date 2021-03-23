"Такого еще никто не делал": у Навального анонсировали "принципиально другой" митинг

Митинг в поддержку Навального будет уникально "другим" - штаб / Reuters

Штаб Алексея Навального анонсировал новый митинг в поддержку российского оппозиционера. При этом организаторы уже пообещали, что это будет "принципиально другой митинг".

Впрочем, другие подробности пока не раскрываются. Так, точная дата митинга будет объявлена после того, как на специальной онлайн-карте отметятся не менее 500 тысяч человек. Пока что временные рамки смутно ограничены "этой весной".

"Принципиально другой митинг. Никто никогда еще такого в истории России не делал. Митинг, о котором будут знать все. Митинг, который у Путина не получится разогнать", – заявили в штабе Навального.

Команда оппозиционера уверена, что в акции поддержки точно примут участие 500 тысяч человек.

"Митинг, в котором примут участие 500 тысяч человек, станет самым большим в истории современной России. Карта будет заполняться точками, и каждый, кто поставит свою, будет знать, что он не одинок", – подчеркивается в сообщении.

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