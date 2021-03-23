"Такого еще никто не делал": у Навального анонсировали "принципиально другой" митинг

На этот раз в штабе российского оппозиционера уверены, что их митинг у Путина разогнать не получится.
Штаб Алексея Навального анонсировал новый митинг в поддержку российского оппозиционера. При этом организаторы уже пообещали, что это будет "принципиально другой митинг".
Впрочем, другие подробности пока не раскрываются. Так, точная дата митинга будет объявлена после того, как на специальной онлайн-карте отметятся не менее 500 тысяч человек. Пока что временные рамки смутно ограничены "этой весной".
"Принципиально другой митинг. Никто никогда еще такого в истории России не делал. Митинг, о котором будут знать все. Митинг, который у Путина не получится разогнать", – заявили в штабе Навального.
Команда оппозиционера уверена, что в акции поддержки точно примут участие 500 тысяч человек.
"Митинг, в котором примут участие 500 тысяч человек, станет самым большим в истории современной России. Карта будет заполняться точками, и каждый, кто поставит свою, будет знать, что он не одинок", – подчеркивается в сообщении.
Навальный: новости
- 18 января 2021 года российский оппозиционер Алексей Навальный был арестован Химкинским городским судом на 30 суток. Его арестовали на следующий день после возвращения в Россию и задержания в аэропорту Шереметьево.
- В тот же день Навальный записал видеообращение, в котором подверг критике российские власти и призвал россиян выйти на митинги в его поддержку.
- Масштабные митинги в России прошли 23 января. Люди в разных городах вышли на улицы, чтобы поддержать арестованного Алексея Навального. На акциях протеста по всей России были задержаны более трех тысяч человек.
- В начале февраля суд по делу Ив Роше "впаял" оппозиционеру реальный срок – 3,5 года колонии общего режима.
- В марте Washington Post написала, что Навальный умрет во время своего тюремного срока. Самым большим подарком Навального стало оживление антиавторитарных протестов в стране, где такие действия исторически трудно поощрить, пишет издание.