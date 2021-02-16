У Байдена заявили о жесткой позиции США по Северному потоку-2

Белый дом будет консультироваться с союзниками по Северному потоку - 2.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что позиция США по отношению к проекту Северный поток-2 не изменилась.
По ее словам, администрация президента Джо Байдена по-прежнему считает газопровод Северный поток - 2 "плохой сделкой" для Европы. Поэтому Вашингтон намерен консультироваться с союзниками и партнерами по дальнейшим шагам относительно данного проекта.
"Наша позиция относительно "Северного потока - 2" была ясна и остается неизменной. Президент Байден четко дал понять, что считает "Северный поток - 2" плохой сделкой. Потому что она разделяет Европу, подвергает Украину и Центральную Европу манипуляциям со стороны РФ, а также потому, что он противоречит заявленным европейским целям в области энергетики и безопасности", - заявила Джен Псаки на брифинге, который транслировался в Twitter.
Псаки отметила, что США продолжает следить за деятельностью по завершению или сертификации газопровода.
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"Если такая деятельность будет иметь место, мы будем принимать решение о применимости санкций. Конечно, мы будем делать все это в координации с нашими союзниками и партнерами, но наша позиция не изменилась", - заявила Джен Псаки.
Северный поток-2 - о чем ранее сообщал Главред:
- Новые проблемы с завершением строительства СП-2 возникли из-за вступления в силу с 1 января 2021 года новых американских санкций, распространяющихся на все компании, которые задействованы в проекте.
- Трубопрокладку газопровода Северный поток-2 в Дании планировали начать еще 15 января, однако работы не были запущены из-за технических проблем. Впрочем, в России заявили, что причиной может являться отсутствие сертификации у трубоукладчика Академик Черский. Судно должна была сертифицировать норвежская компания DNV GL, которая решила выйти из проекта из-за угрозы американских санкций.
- В субботу, 6 февраля, в компании Nord Stream AG заявили о старте достройки газопровода Северный поток-2 в исключительной экономической зоне Дании. Прокладывает трубы судно Фортуна, против которого ранее были введены санкции США.
- Работы по строительству СП-2 в датской акватории планируют завершить к концу апреля 2021 года. Далее, как утверждают немецкие СМИ, нужно будет достроить еще 30 км трубопровода в Германии.