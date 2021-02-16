У Байдена заявили о жесткой позиции США по Северному потоку-2

Псаки заявила о неизменности позиции США по Северному потоку-2/ Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что позиция США по отношению к проекту Северный поток-2 не изменилась.

По ее словам, администрация президента Джо Байдена по-прежнему считает газопровод Северный поток - 2 "плохой сделкой" для Европы. Поэтому Вашингтон намерен консультироваться с союзниками и партнерами по дальнейшим шагам относительно данного проекта.

"Наша позиция относительно "Северного потока - 2" была ясна и остается неизменной. Президент Байден четко дал понять, что считает "Северный поток - 2" плохой сделкой. Потому что она разделяет Европу, подвергает Украину и Центральную Европу манипуляциям со стороны РФ, а также потому, что он противоречит заявленным европейским целям в области энергетики и безопасности", - заявила Джен Псаки на брифинге, который транслировался в Twitter.

Псаки отметила, что США продолжает следить за деятельностью по завершению или сертификации газопровода.

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"Если такая деятельность будет иметь место, мы будем принимать решение о применимости санкций. Конечно, мы будем делать все это в координации с нашими союзниками и партнерами, но наша позиция не изменилась", - заявила Джен Псаки.

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