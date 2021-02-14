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В Европе объяснили, почему нужно заставить Германию отказаться от Северного потока-2

14 февраля 2021, 13:19
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В Швеции призвали Германию задуматься о последствиях реализации газопровода СП-2.

Северный поток-2
Реализация Северного потока-2 сделает Европу зависимой от российского газа - шведский депутат / Reuters

Швеции следует принять меры по оказании давления на Германию с целью отказа Берлина от строительства российского газопровода Северный поток-2. Такие мероприятия должны быть реализованы в ответ на действия России в отношении оппозиционного политика Алексея Навального и высылку шведских, польских и немецких дипломатов, заявил депутат шведского парламента Бьерн Седер, сообщает RT.

В своем запросе к главе МИД Швеции Анн Линде представитель партии Шведские демократы указал, что российский газопровод СП-2 несет угрозу европейской политике безопасности – в результате его запуска Европа станет зависимой от топлива из России.

"Российский газопровод "Северный поток-2", идущий в Германию, – это угроза политике безопасности, притом что он делает Европу зависимой от российского газа", - сказал Седер.

Однако он также добавил, что в борьбе с российским энергетическим проектом существуют сложности, так как Берлин на данный момент настроен на завершение строительства Северного потока – 2.Читайте такжеВ Кабмине ФРГ объяснили, почему Берлин не может отказаться от Северного потока-2

"Германия пока что отказывается останавливать строительство газопровода", - подчеркнул шведский политик.

Напомним, 5 февраля Министерство иностранных дел России приняло решение выслать с территории РФ дипломатов Швеции, Польши и Германии. Сотрудников дипломатических представительств обвинили в участии в несанкционированных акциях в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального.

Северный поток-2 новости

  • Достройка Северного потока-2 в датских территориальных водах должна была стартовать 15 января, однако работы по трубоукладке были поставлены на паузу из-за технических проблем. В России предположили, что достройка приостановлена из-за отсутствия сертификации у судна Академик Черский. Норвежская компания DNV GL решила выйти из проекта и отказалась сертифицировать трубоукладчик.
  • США 19 января ввели новые санкции против проекта Северный поток-2. На этот раз ограничения запустили против трубоукладчика Фортуна, задействованного в строительстве газопровода, и компании-владельца судна.
  • Однако 6 февраля в Nord Stream AG сделали заявление о начале работ по завершению строительства СП-2 в Дании, причем трубы начало укладывать судно Фортуна, против которого ввели санкции американцы. После прокладки нескольких сотен метров трубопровода работы были остановлены по причине непогоды.
  • 13 февраля в Госдепе США заявили, что Северный поток-2 ожидают новые санкции в том случае, если Вашингтон зафиксирует процесс достройки газопровода или его сертификации.

новости Германии Швеция Северный поток-2
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