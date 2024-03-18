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"У демократов есть козырь": Кочетков объяснил, в чем проблема Трампа и Байдена на выборах

Анна Ярославская
18 марта 2024, 12:37
В США нет достаточно ярких молодых политиков, и американская молодежь не хочет голосовать за возрастных кандидатов.
Александр Кочетков, Дональд Трамп, Джо Байден
Александр Кочетков рассказал о проблемах республиканцев и демократов на выборах в США / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Политический аналитик, политтехнолог и имиджмейкер Александр Кочетков объяснил, почему и Республиканская, и Демократическая партии США выбрали кандидатами в президенты пожилых политиков и в чем заключается проблема.

По его словам, американская молодежь не хочет голосовать за возрастных кандидатов.

"Следовательно, в Штатах является проблемой то, как привлечь молодых людей на избирательные участки. У демократов есть козырь – популярная певица Тейлор Свифт: вот она может привлечь молодежь. Это своеобразный резерв демократов", - сказал Кочетков в интервью Главреду.

Теория заговора в США и причем тут Тейлор Свифт

Тейлор Свифт — популярная американская певица и автор песен.

Свифт продала свыше 200 миллионов пластинок в мире и является одним из самых продаваемых музыкантов, самой прослушиваемой певицей на платформе Spotify и единственной артисткой, у которой пять альбомов были проданы тиражом свыше миллиона копий в первую неделю в США.

Среди наград певицы:

  • 14-кратный лауреат премии "Грэмми", включая четыре победы в номинации "Лучший альбом года";
  • обладательница одной прайм-таймовой премии "Эмми";
  • 40 статуэток American Music Awards;
  • 29 Billboard Music Awards;
  • 23 MTV Video Music Awards;
  • три наград IFPI "Мировой исполнитель звукозаписи года".

Кроме того, Свифт побила 101 мировой рекорд Гиннеса. Певица удостоена званий "Артист десятилетия" и "Женщина десятилетия".

Американский журнал Time назвал Тейлор Свифт "Человеком 2023 года".

Как пишет Bloomberg со ссылкой на опрос Monmouth University, почти каждый пятый американец считает, что поп-певица Тейлор Свифт участвует в тайных правительственных мероприятиях, призванных помочь Джо Байдену победить на президентских выборах.

"Теория заговора" ничем не подкреплена, однако она поддерживается в соцсетях и освещается в консервативных новостных сетях.

По версии сторонников этой теории Пентагон "использует" Свифт в качестве "оружия в кампании психологической войны". Путем "инсценировки романа" между певицей и защитником Chiefs Трэвисом Келсом правительство пытается повысить популярность Свифт, чтобы ее возможное одобрение Байдена имело больший эффект.

Почти треть республиканцев верят в эту теорию, в то время как среди демократов таких только 6%.

Аналитик отметил, что в США нет достаточно ярких молодых политиков.

"Например, есть 55-летний политик и бизнесмен Дин Филлипс, но как-то он не воспринимается и не интересен избирателям. Ему не хватает решительности или каких-то планов, способных заинтересовать американское общество", - объяснил Кочетков.

Поэтому, по его словам, на выборах в США 2024 ожидается крайне "принципиальная битва за Белый дом двух людей, которые там уже работали и от которых ждать каких-то новаций очень трудно".

"Пожилой человек обычно действует так, как ему удобно и привычно. Он не хочет и не может меняться, и в этом заключается проблема", - резюмировал аналитик.

Кто такой Александр Кочетков

Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.

Смотрите интервью с Александром Кочетковым о том, чего ждать Украине от США после президентских выборов и избрания Трампа или Байдена:

Как сообщал Главред, ранее Александр Кочетков объяснил, что для Украины будет означать победа на выборах США Джо Байдена, а что – Дональда Трампа и как в обоих случаях будут выстраиваться отношения Киева и Вашингтона. В частности, эксперт не исключает, что при Трампе поддержка Украины Штатами будет даже увеличена.

Кочетков также считает, что на выборах в США у Байдена и Трампа равные шансы. На сегодня Трамп обходит Байдена всего на 5%.

Выборы президента США 2024

Очередные выборы президента США запланированы на 5 ноября 2024 года.

15 ноября прошлого года 45-й президент Штатов Дональд Трамп сделал заявление, в котором объявил о начале своей предвыборной кампании.

25 апреля 2023 года президент Байден объявил о том, что выдвинет свою кандидатуру на выборы 2024 года, чтобы переизбраться на второй срок.

В декабре 2023 года Верховный суд штата Колорадо принял решение о том, что экс-президент Дональд Трамп не имеет конституционного права баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Позже штат Мэн запретил Трампу баллотироваться в президенты.

Иски против Трампа основывался на пункте 14 поправки Конституции США. Она была ратифицирована после гражданской войны и гласит, что американские чиновники, которые "участвуют" в восстании или мятеже, не могут занимать свои должности в будущем.

В марте 2024 года Дональду Трампу официально разрешили участвовать в президентских выборах. Такое решение принял Верховный суд США.

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