"У нас будет новый президент": Пригожин плюнул в лицо Путину и отказался сдаться

Евгений Пригожин заявил о том, что не хочет, чтобы РФ жила дальше "в коррупции и обмане".

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Евгений Пригожин отказался подчиняться Владимиру Путину / Коллаж: Главред, скриншот

Главарь бандформирований ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о том, что не собирается подчиняться приказам диктатора Владимира Путина и никто из его бойцов не придет с повинной по требованию президента РФ.

"По поводу предательства родины президент ошибается. Мы патриоты своей родины, мы воевали и воюем. Все бойцы ВК Вагнера. И никто не собирается по требованию президента, ФСБ и еще кого-нибудь прийти с повинной. Мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, обмане и бюрократии...", — заявил он в своем аудиообращении.

Главарь ЧВК Вагнера напомнил, что когда им говорили, что надо воевать с Украиной - они шли и воевали.

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"Но выяснилось, что боеприпасы, вооружение, все деньги, которые положены на них, разворовываются, а чинуши экономят их для себя как раз для того случая, который наступил сегодня, когда кто-то идёт на Москву", — добавил Пригожин.

Кроме того, повстанцы из ЧВК "Вагнер" уже прокомментировали недавнее видеообращение российского диктатора Владимира Путина, назвавшего восстание Пригожина "изменой" и "ударом в спину".

Вагнеровцы заявили, что Путин сделал неправильный выбор. Сообщение размещено в Telegram-канале, аффилированном с ЧВК "Вагнер".

"Пыпа сделал неправильный выбор. Тем хуже для него. В скором времени у нас будет новый президент", — говорится в сообщении.

Сообщение в Telegram AP Wagner / t.me/s/apwagner

Вооруженный бунт ЧВК Вагнера

Напомним, накануне главарь бандформирований ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил кадровых российских оккупантов Министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с минобороны.

24 июня утром Пригожин заявил, что боевики ЧВК Вагнера взяли под контроль все военные объекты в Ростове-на-Дону. Также, по его словам, вагнеровцы за ночь сбили три вертолета российских войск.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Пригожин начал вооруженный мятеж. "Обращаюсь к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа То, с чем мы столкнулись — это предательство".

Как подчеркнул советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, мятеж главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина против властей страны-оккупанта России – фактически начало гражданской войны.

Он добавил, что старт контрнаступления армии Украины привел к расколу российских элит. Все идет по сценарию, о котором говорилось еще в прошлом году.

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