УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"У нас будет новый президент": Пригожин плюнул в лицо Путину и отказался сдаться

Алексей Тесля
24 июня 2023, 13:12 обновлено 24 июня, 13:28
513
Евгений Пригожин заявил о том, что не хочет, чтобы РФ жила дальше "в коррупции и обмане".
путин пригожин
Евгений Пригожин отказался подчиняться Владимиру Путину / Коллаж: Главред, скриншот

Главарь бандформирований ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил о том, что не собирается подчиняться приказам диктатора Владимира Путина и никто из его бойцов не придет с повинной по требованию президента РФ.

"По поводу предательства родины президент ошибается. Мы патриоты своей родины, мы воевали и воюем. Все бойцы ВК Вагнера. И никто не собирается по требованию президента, ФСБ и еще кого-нибудь прийти с повинной. Мы не хотим, чтобы страна жила дальше в коррупции, обмане и бюрократии...", — заявил он в своем аудиообращении.

Главарь ЧВК Вагнера напомнил, что когда им говорили, что надо воевать с Украиной - они шли и воевали.

видео дня

"Но выяснилось, что боеприпасы, вооружение, все деньги, которые положены на них, разворовываются, а чинуши экономят их для себя как раз для того случая, который наступил сегодня, когда кто-то идёт на Москву", — добавил Пригожин.

Кроме того, повстанцы из ЧВК "Вагнер" уже прокомментировали недавнее видеообращение российского диктатора Владимира Путина, назвавшего восстание Пригожина "изменой" и "ударом в спину".

Вагнеровцы заявили, что Путин сделал неправильный выбор. Сообщение размещено в Telegram-канале, аффилированном с ЧВК "Вагнер".

"Пыпа сделал неправильный выбор. Тем хуже для него. В скором времени у нас будет новый президент", — говорится в сообщении.

Screenshot
Сообщение в Telegram AP Wagner / t.me/s/apwagner

Вооруженный бунт ЧВК Вагнера

Напомним, накануне главарь бандформирований ЧВК Вагнер Евгений Пригожин обвинил кадровых российских оккупантов Министерства обороны РФ в ракетном ударе по тылам группировки. Он заявил, что теперь 25 тысяч вооруженных вагнеровцев будут разбираться с минобороны.

24 июня утром Пригожин заявил, что боевики ЧВК Вагнера взяли под контроль все военные объекты в Ростове-на-Дону. Также, по его словам, вагнеровцы за ночь сбили три вертолета российских войск.

Президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Пригожин начал вооруженный мятеж. "Обращаюсь к россиянам, военным и силовым ведомствам и к тем, кого обманом и угрозами толкнули на путь вооруженного мятежа То, с чем мы столкнулись — это предательство".

Как подчеркнул советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, мятеж главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина против властей страны-оккупанта России – фактически начало гражданской войны.

Он добавил, что старт контрнаступления армии Украины привел к расколу российских элит. Все идет по сценарию, о котором говорилось еще в прошлом году.

Другие новости:

Владимир Путин Евгений Пригожин ЧВК Вагнер гражданская война в России
Реклама

Главное за день

"У нас будет новый президент": Пригожин плюнул в лицо Путину и отказался сдаться

"У нас будет новый президент": Пригожин плюнул в лицо Путину и отказался сдаться

13:12 Мир
Зеленский – о войне в РФ: слабость Москвы очевидна, Путин погрузил страну в хаос

Зеленский – о войне в РФ: слабость Москвы очевидна, Путин погрузил страну в хаос

13:01 Политика
Кадыров нарушил молчание: в истерике пообещал воевать за Путина против Пригожина

Кадыров нарушил молчание: в истерике пообещал воевать за Путина против Пригожина

12:20 Мир
Все главные новости

Последние новости

13:49

"Уже скоро мы расстанемся": Тодоренко попрощалась с мужем-россиянином

13:39

Колонна танков "пригожинцев" несется по Липецкой области к Москве: Гиркин ноетВидео

13:38

Путин слил своего верного друга Пригожинамнение

13:12

"У нас будет новый президент": Пригожин плюнул в лицо Путину и отказался сдаться

13:01

Зеленский – о войне в РФ: слабость Москвы очевидна, Путин погрузил страну в хаос

Ночью РФ атаковала ракетами Киев и Днепр, есть жертвы: все подробностиНочью РФ атаковала ракетами Киев и Днепр, есть жертвы: все подробности
12:52

Что происходит с организмом человека, который постоянно ест сыр

12:46

Процесс саморазрушения РФ запущен: Данилов оценил бунт Пригожина

12:45

Подключается Беларусь: белорусский военный призвал армию сделать правильный выборВидео

12:20

Кадыров нарушил молчание: в истерике пообещал воевать за Путина против Пригожина

Реклама
12:19

Гражданская война в РФ: под Воронежем ЧВК Вагнер ведет бои с регулярной армиейВидео

12:17

Пригожин с ЧВК "Вагнера" планируют дойти до самой Москвы - разведка Британия

12:05

Муж Наташи Королевой Тарзан с позором лишился работы в РФ

12:03

"Обещала батюшке не материться": путинистка Кудрявцева сильно запереживала за РФ

11:49

В России началась гражданская война, ЧВК Вагнер идет на Москву – Подоляк

11:46

Что нужно сделать 25 июня перед сном, чтобы стать богаче: приметы и запреты дня

11:38

Запахло жареным: Лукашенко экстренно вывез семью в турецкий Бодрум

11:36

Жданов объяснил, почему Пригожина ждет незавидная участь

11:35

За бунтом Пригожина стоит соратник Путина: он ведет свою игру с США — Жданов

11:17

ГУР: бунт Пригожина – признак краха Путина, нечего было нападать на Украину

11:01

Оккупанты в ночь на 24 июня выпустили по Украине более 50 ракет - Игнат

Реклама
10:58

ЧВК Вагнера с Пригожиным взяли Воронеж – появилась карта продвижения боевиков

10:50

"Путин самоустранился": в Сети выяснили, кому предложили взять власть в РФ

10:21

В Москве ввели режим контртеррористической операции, в Подмосковье - техникаВидео

10:02

Путин в истерике обратился к россиянам и заявил об ударе в спинуВидео

09:59

Проиграет либо Путин, либо Пригожин: договориться уже не выйдет – Подоляк

09:32

Ходорковский поддержал мятеж, а Гиркин ноет из-за захода "вагнеров" в Воронеж

09:27

Буданов – о военном мятеже Пригожина: все реально, конфликт – не постановка

08:52

В Петербурге в здание ЧВК "Вагнера" пришли путинские силовикиВидео

08:38

Пригожин начал восстание в России, Путин на стороне Шойгу и Герасимова – ISW

08:13

Пригожин захватил военные объекты Ростова: Гиркин объявил о гражданской войнеВидео

07:32

Здание Минобороны РФ в Ростове окружили солдаты и танкиВидео

07:00

День НЛО: 5 небанальных фильмов про пришельцев, которые покорят даже скептиковВидео

06:20

Чего добилась Москва ядерным шантажоммнение

04:00

Какой праздник 24 июня: кого нужно поздравить в этот день

03:18

Госпереворот Пригожина - не инсценировка и не "договорняк"мнение

03:10

Воспринимают близко к сердцу: пять знаков зодиака, которые слишком уязвимы

02:40

"Вагнер" входит в Ростов": Пригожин - о госперевороте в РФВидео

02:35

"Внутри Кремля что-то искрит": Сотник рассказал о приближающемся хаосе в РФВидео

02:20

Евгений Карась. Что происходит на России?Видеоблоги

02:05

Как и с чем есть сало: неожиданный ответ, о котором мало кто догадывается

Реклама
01:35

Путинские генералы умоляют Пригожина остановиться, а он грозится трибуналомВидео

01:35

Черник пояснил, когда наступит удобный момент для удара по Крымскому мосту

01:07

Куча военной техники и вой сирен: в Москве началась паника, подняли силовиков

00:47

"Наши соратники, готовьтесь!": в ЛСР высказались о вооруженном мятеже Пригожина

00:45

После демарша Пригожина война закончится внезапно, Путина отстранят – ЖдановЭксклюзив

00:44

На России захейтили Собчак за фото в вышиванке

00:35

"С днем молодежи": Кремль опозорился обращением Путина, пока Пригожин захватывает РФ

00:31

Война в Украине будет забыта, впереди - война за Россиюмнение

23 июня, пятница
23:50

Хрупкая диктатура Путина упала, самое тяжелое мы пережили - Буданов

23:35

Под Бахмутом происходит месиво между "вагнеровцами" и войсками РФ: все подробности

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять