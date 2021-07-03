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Учения Украины и США Sea Breeze-2021: Россия подняла боевую авиацию над Черным морем

3 июля 2021, 15:42
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Авиация отработала условные ракетные и бомбовые удары по потенциальным целям.

Россия подняла боевую авиацию над Черным морем / Пресс-служба ЧФ РФ

На фоне международных военных учений Украины в НАТО в Черном море силы морской авиации Черноморского флота России совместно с авиацией Южного военного округа решили провести тренировочные полеты над черноморской акваторией. Маневры выполняли более 10 самолетов. Отрабатывались условные ракетные и бомбовые удары, а также тренировочные разведывательные полеты.

Как сообщили в прессслужбе российского Черноморского флота, учебные полеты совершали морская авиация ЧФ совместно с авиацией Южного военного округа. Указывается, что во время тренировочных полетов были задействованы фронтовые бомбардировщики и истребители.

"От морской авиации ЧФ были задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ и фронтовые бомбардировщики Су-24М, от авиации ПВО истребители-бомбардировщики Су-34 и истребители-перехватчики Су-27", - отмечается в сообщении.

Также известно, что учебные полеты выполняли более 10 самолетов. В частности, самолеты-амфибии Бе-12 отрабатывали разведку условных целей в черноморской акватории. Также они тренировали ракетные и бомбовые удары.

В сообщении подчеркивается, что военные летчики выполняли полетные задания со средних и малых высот, учитывая преодоление средств ПВО кораблей условного противника.

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Справка

Учения Sea Breeze-2021

Военные учения Украины и НАТО Sea Breeze-2021 стартовали 28 июня в Черном море. В них принимают участие около 5 тысяч военнослужащих из 32 стран мира. В маневрах задействованы 32 боевых корабля, 40 самолетов, а также 18 команд спецопераций и дайвинга.

В ходе маневров отрабатываются различные военные операции, включая маневры на воде и суше, водолазные операции, морские операции по перехвату, ПВО, а также поисково-спасательные операции и другие мероприятия.Читайте такжеРФ против учений США и НАТО в Sea Breeze-2021: российское посольство сделало заявление

Учения должны продлиться до 10 июля. Они проходят также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

Россия считает такие военные маневры "провокацией". В Минобороны РФ заявляют, что под прикрытием учений НАТО якобы поставит Украине новое современное вооружение , которое будет использоваться в войне на Донбассе.

Ситуация с британским эсминцем Defender у берегов Крыма

В Минобороны РФ 24 июня заявили, что российский корабль открыл предупредительный огонь в направлении британского эсминца Defender, который проходил в акватории Черного моря в 12 километрах от оккупированного Крыма. В ведомстве сказали, что бомбардировщик Су-24М осуществил предупредительное бомбометание по курсу следования корабля Великобритании.

В МИД Украины заявили, что данный инцидент свидетельствует о продолжении Москвой политики усиления своего военного влияния в Черном и Азовском морях. Киев и Североатлантический альянс в связи с такими действиями россиян должны усилить взаимодействие в акватории Черного моря.

Официальный Лондон опроверг информацию России о превентивных обстрелах эсминца Defender. Британцы утверждают, что корабль ничего не нарушил и двигался в территориальных водах Украины в соответствии с международным законодательством.

Позже в российском оборонном ведомстве резко назвали британский эсминец "жирной целью для противокорабельных комплексов Черноморского флота" и призвали США и Британию не отправлять свои военные корабли в акваторию Черного моря вблизи захваченного Крыма.

В МИД РФ, в свою очередь, пригрозили "сбросить бомбы" по курсу корабля или по самой цели в том случае, если эсминец Британии появится в Черном море возле оккупированного Крыма.

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