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Угроза оккупации Украины и газовый удар по Европе: эксперт объявил об опасной ситуации

6 декабря 2021, 05:02
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Впервые за 8 лет войны Москвы и Киева Запад перешел от обеспокоенности к решительным действиям против России, сказал Анатолий Кравчук.

Российские войска
Запад должен остановить попытку России пойти новой войной на Украину – эксперт / УНИАН

Концентрация войск РФ у границ Украины проводится с целью оказания давления на Киев и Евросоюз. Запад впервые за годы российско-украинского конфликта перешел к действиям и сбил атаки Кремля, в результате чего весной угрозы украинскому государству не было. Москва с целью решения своих энергетических вопросов одновременно бьет по Киеву и ЕС. В случае большой войны России с Украиной серьезный удар в виде дестабилизации ситуации грозит и Европе. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Кравчук.

В эфире телеканала Украина 24 он акцентировал внимание на том, что российское государство с концентрацией войск у украинских границ повторяет весеннюю ситуацию. Тогда Запад впервые показал мощную реакцию и сбил агрессивную волну России. Теперь есть надежда, что благодаря ответным шагам западного мира Москва не пойдет на новую военную агрессию против Киева.Читайте такжеСерия ударов России по Украине и пик войск у границы: в разведке раскрыли опасные планы Кремля

"Россия проводила такие же действия. Очень сильно она сгоняла под наши границы войска. И впервые за 8 лет войны Запад отреагировал. Для меня это было неожиданно, потому что до этого с их стороны были только заявления, что мы очень сильно обеспокоены этим всем, но не больше… И тут они стали мощной стеной, и очень конкретно начали прессовать Путина по всем направлениям для того, чтобы это все сбить… Им удалось это сбить весной, эта угроза от нас отошла… Я очень надеюсь, что сейчас Запад ведет те же информационные действия, это проведение мощной информационной кампании против России... Я надеюсь, что они достигнут своей цели, и Россия так и останется на уровне демонстрационных действий и не перейдет к конкретным наступательным операциям", - отметил эксперт.

Также он добавил, что Кремль с целью решения своих энергетических вопросов бьет сразу по двум направлениям – устраивает "качели" с поставками газа в Европу и грозится осуществить военный захват Украины. Сценарий большой войны Москвы и Киева опасен и для ЕС, поскольку это будет грозить дестабилизацией ситуации в регионе.

"Они работают по двум направлениям. Первое - они устроили энергетический кризис в Европе, начав свой газ то давать, то перекрывать. Второй момент - они начали давить на Украину, угрожая ее оккупировать. Это для Европы тоже очень невыгодно, потому что это будет очень мощный регион опасности, что в любом случае отразится на Европе... Мы помним, что было с миграцией со стороны Беларуси, но фактически это была Россия. Россия показала, каким мощным может быть поток мигрантов. Они будут полномасштабно воевать на территории Украины, что будет со стороны Украины для Европы? Будет масса людей", - подчеркнул военный эксперт Анатолий Кравчук.

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Войска России у границ Украины

Американские издания The Washington Post и Politico ранее опубликовали материалы, в которых говорилось о повышенном скоплении российских военных подразделений у границ Украины. В качестве аргументации они показали фотографии передвижения войск РФ.

Украинский дипломат, посол в Германии Андрей Мельник заявлял, что в Киеве очень серьезно обеспокоены ситуацией с войсками России у границ Украины. Обстановка напоминает начало российско-украинского конфликта в 2014 году, когда Москва оккупировала Крым и Донбасс.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что передислокация войск РФ у границ Украины является "провокационными действиями" Альянса у кордонов России. В Москве, дескать, обеспокоены положением и призывают к переговорам Путина и президента США Байдена.

Также Песков утверждал, что Украина якобы может получить гарантии безопасности от России в том случае, если будут реализованы Минские соглашения по Донбассу.

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