Угроза вступления Беларуси в войну: эксперт оценил риски для Лукашенко

Полноценное участие Беларуси в войне очень рискованно для существующей власти, считает Валерий Карбалевич.

Александр Лукашенко / kremlin.ru

Полноценное участие Беларуси в войне на стороне РФ против Украины маловероятно, заявил белорусский журналист и политолог Валерий Карбалевич.

Несмотря на оскорбления в адрес Владимира Зеленского, Лукашенко тем не менее заявил, что Украина и стоящие за ней США хотят втянуть Беларусь в войну, но у них ничего не получится, подчеркнул он в интервью Главреду.

"Мол, эта провокация не удалась, и Беларусь в войну не вступит", — напомнил журналист слова Лукашенко.

видео дня

По его мнению, полноценное участие Беларуси в войне очень рискованно для существующей власти.

"Абсолютное большинство белорусского общества выступает против этого. Для белорусов это – чужая война, и это принципиально отличает Беларусь от России, где большинство граждан поддерживают войну. Причем в Беларуси против войны выступают не только противники Лукашенко, но и его сторонники. Этой войны никто не хочет, и Лукашенко не может не учитывать такие настроения", — добавил Карбалевич.

Ранее Лукашенко заявил о том, что взрывы с повреждением самолета оккупантов РФ А-50 на аэродроме "Мачулищи" якобы спланировали СБУ и ЦРУ.

Кроме того, Лукашенко опустился до оскорблений Владимира Зеленского, назвав его "гнидой".

Напомним, утром 26 февраля на военном аэродроме Мачулищи в Беларуси произошли два взрыва, которые привели к повреждению российского военно-транспортного самолета и снегоуборочной техники.

Позже стало известно, что в Мачулищах был взорван самолет ДРЛО А-50 ВКС РФ, который захватчики используют для поиска украинских систем ПВО. А-50 — очень дорогой самолет, на вооружении у РФ таких бортов всего 9 штук. Его основная функция — дальняя разведка.

Читайте еще: