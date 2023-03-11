УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Угроза вступления Беларуси в войну: эксперт оценил риски для Лукашенко

11 марта 2023, 14:35
Полноценное участие Беларуси в войне очень рискованно для существующей власти, считает Валерий Карбалевич.
Лукашенко
Александр Лукашенко / kremlin.ru

Полноценное участие Беларуси в войне на стороне РФ против Украины маловероятно, заявил белорусский журналист и политолог Валерий Карбалевич.

Несмотря на оскорбления в адрес Владимира Зеленского, Лукашенко тем не менее заявил, что Украина и стоящие за ней США хотят втянуть Беларусь в войну, но у них ничего не получится, подчеркнул он в интервью Главреду.

"Мол, эта провокация не удалась, и Беларусь в войну не вступит", — напомнил журналист слова Лукашенко.

видео дня

По его мнению, полноценное участие Беларуси в войне очень рискованно для существующей власти.

"Абсолютное большинство белорусского общества выступает против этого. Для белорусов это – чужая война, и это принципиально отличает Беларусь от России, где большинство граждан поддерживают войну. Причем в Беларуси против войны выступают не только противники Лукашенко, но и его сторонники. Этой войны никто не хочет, и Лукашенко не может не учитывать такие настроения", — добавил Карбалевич.

Ранее Лукашенко заявил о том, что взрывы с повреждением самолета оккупантов РФ А-50 на аэродроме "Мачулищи" якобы спланировали СБУ и ЦРУ.

Кроме того, Лукашенко опустился до оскорблений Владимира Зеленского, назвав его "гнидой".

Напомним, утром 26 февраля на военном аэродроме Мачулищи в Беларуси произошли два взрыва, которые привели к повреждению российского военно-транспортного самолета и снегоуборочной техники.

Позже стало известно, что в Мачулищах был взорван самолет ДРЛО А-50 ВКС РФ, который захватчики используют для поиска украинских систем ПВО. А-50 — очень дорогой самолет, на вооружении у РФ таких бортов всего 9 штук. Его основная функция — дальняя разведка.

Читайте еще:

Александр Лукашенко новости Беларуси
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

14:43

Уничтожены два десятка оккупантов: под Мариуполем прилетело по местоположению россиян

14:35

Угроза вступления Беларуси в войну: эксперт оценил риски для Лукашенко

14:24

Их лучше не трогать: названы знаки зодиака, которые могут устроить "катастрофу" обидчикуВидео

14:16

Что именно повышает давление: как не дать "тихому убийце" распоясатьсяВидео

14:13

Все деньги можно потерять: приметы на 12 марта и что нельзя делать

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

14:10

Кулинарный шедевр за 15 минут: аппетитные булочки из 3 ингредиентов - рецепт закускиВидео

13:53

Возлюбленная "Да Винчи" Алина опубликовала трогательное видео с погибшим героемВидео

13:34

Почему нельзя смотреть в телефон мужа: последствия того не стоят

13:32

РФ накрыла Херсон артогнем: люди погибли прямо у магазина, есть раненые

Реклама
13:06

"Эй, жадное брюхо": Усик согласился драться с Фьюри, если тот пожертвует украинцам 1 млн фунтовВидео

12:48

ВСУ идут вперед на Луганщине: сорвали наступление РФ, выбивают врага у Сватово

12:46

Ох уж эти американцы: почему люди в США не используют ёршик для унитазаВидео

12:32

"Это кремлевский вброс": Скрипка объяснил свой "наезд" на Потапа и Дорофееву

12:15

Кричат о переименовании Украины: в РФ вспыхнула истерика из-за предложения изменить название РоссииВидео

12:10

Лукашенко не хочет начинать войну с Украиной, он пытается вести игру с Западом - КарбалевичЭксклюзив

11:53

"Не нужно потом хоронить": полковник рассказал почему русские безжалостно кидают в бой "вагнеровцев"Видео

11:42

Наступление ВСУ не за горами: Украина выигрывает время в Бахмуте — Сырский

11:31

"До конца года все может закончиться": полковник спрогнозировал ход войныВидео

10:43

Пытали током и спрашивали, где Бандера: украинский священник рассказал об ужасах российского пленаВидео

10:34

Воспитательница, уволенная за фото в купальнике, отсудила 120 тысяч гривен компенсацииВидео

Реклама
09:41

"Здесь санитары нужны": РФ созвала Совбез ООН из-за "русофобии", Кислица жестко ответилВидео

09:38

Переименовать Россию на Московию: Зеленский дал поручение КабминуВидео

09:25

Гороскоп на сегодня 11 марта 2023: Рыбам – шанс изменить жизнь, Весам - выгораниеВидео

09:01

У ВСУ есть три плацдарма для контрнаступления на врага - военный экспертВидео

09:00

Окружения в Бахмуте не будет, никто не станет удерживать город, которого нет – полковник ИльницкийЭксклюзив

08:35

РФ готовит линию обороны в глубоком тылу: в ISW объяснили, зачем

08:20

Как ВСУ будут освобождать Крыммнение

07:42

Зеленский ввел мощные санкции против России на пол века

06:19

Главный урок, который Украина должна усвоить на примере Израилямнение

03:43

"Увела по пьяни мужика из семьи": Волочкова показала, как зажимается с ДжигурдойВидео

03:10

Почему россияне переключились на ракеты Калибр и Кинжал: эксперт назвал истинную причинуВидео

02:30

Что нужно делать в теплице весной: простые и эффективные средства для богатого урожая

02:05

Военный эксперт спрогнозировал, какая ошибка врага поможет контрнаступлению ВСУВидео

01:35

Эту ошибку повторяют почти все: что мы забываем сделать с яйцами перед приготовлением

00:10

"Кадырова просто убрали": Жданов рассказал, кто и зачем отравил чеченского диктатораВидео

10 марта, пятница
23:41

Какой маникюр лучше смотрится на коротких ногтях: 4 варианта для чудесного настроения веснойФото

23:10

"Молодой парень с искренними глазами": Залужный эмоционально попрощался с павшим Героем "Да Винчи"ФотоВидео

22:56

Хоть до раны прикладывай: какие породы кошек идеально впишутся в семью с детьмиВидео

22:54

Жена Виктора Павлика надула себе губы

22:39

Падчерица Ивана Урганта показала себя во всей красе сзади

Реклама
22:28

Расстрел за "Слава Украине": у Зеленского рассказали, установили ли уже имя погибшегоВидео

22:09

Галкин показал дочь в венке и вышиванке

21:47

"Это будет выглядеть очень эффектно": Подоляк анонсировал горячий и очень жаркий сезон в КрымуВидео

21:32

Вселенная наградила красотой и умом: женщины этих знаков зодиака очаровывают мужчинВидео

21:29

Зеленский срочно собрал Ставку: Залужный рассказал о происходящем в Бахмуте

21:25

Денежный гороскоп на весну-2023 от Влада Росса: какие знаки зодиака разбогатеют до летаВидео

20:44

Россия - это ничтожная страна, которая может воевать только с трансформаторами - РоманенкоВидео

20:20

"Ты звучишь голосами сотен детей": на войне погиб музыкант и основатель киевской "Рок школы"Видео

20:08

И оппозиция, и власть в Грузии солидарны в одноммнение

19:51

Зачем 11 марта готовили рыбу: приметы и что нельзя делатьВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Персоны
Марк ФейгинОлег ЖдановВладимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий Ким
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаРецепты на Пасху 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиКрасивый маникюр
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюГороскоп на неделю
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять