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Угрозы РФ Западу из-за Украины и войска США на Востоке Европы: политик заявил о контрударе Байдена

13 декабря 2021, 08:25
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Россия может строить планы не только на Украину, но и на Европу, считает Владимир Омелян.

Байден, переговоры с Путиным
Байден предупредил Путина об усилении войск США в Восточной Европе в случае эскалации ситуации - политик / Фото Reuters

Президент США Джо Байден в ходе переговоров с главой Кремля Владимиром Путиным фактически сказал, что Запад не намерен отступать перед агрессией России. Запад по логике Мюнхенского соглашения понимает, что Москва после Украины будет требовать новых масштабных уступок, и поэтому Байден заявил Путину о неприемлемости такого сценария. В случае эскалации ситуации Вашингтон продемонстрирует жесткую реакцию, которая будет включать усиления войск США в Восточной Европе. Об этом заявил бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что по итогам переговоров Байдена и Путина нельзя сказать о каких-либо компромиссах сторон. Более того, Россия пошла на эскалацию ситуации в Азовском море и резко потребовала отмены решения Бухарестского саммита 2008 года, согласно которому Украина и Грузия в будущем должны присоединиться к Североатлантическому альянсу.Читайте такжеСделка Байдена и Путина в обмен на мир в Европе: Илларионов раскрыл опасный для Украины сценарий

"Во-первых, мы не увидели совместного заявления Путина и Байдена. Были разные заявления. Каждое заявление отмечало свою позицию без намека на компромисс. Второе, мы действительно видели в пятницу эскалацию относительно ситуации в Азовском море, когда около 70% акватории было заблокировано российскими вооруженными силами. Хорошо, что нашему кораблю, это было поисковое судно "Донбасс", ничего не угрожало, это была просто информационная "утка" россиян. Однако волна не спала, и в пятничном заявлении российского МИД было четкое обращение к Западу, что, мол, ребята, вы, пожалуйста, проанализируйте результаты саммита НАТО 2008 года, и уберите упоминание о приглашении Украины и Грузии к членству в НАТО, потому что иначе будет плохо", - отметил Омелян.

По его словам, Россия, получив уступки по Украине, может продвинуться дальше. И Запад должен понимать ситуацию исходя из исторических уроков прошлого в виде Мюнхенского соглашения. Поэтому Байден предупредил Путина о том, что если ситуация изменится в худшую сторону, Штаты продемонстрируют жесткую реакцию и усилят свое военное присутствие в восточной Европе.

"Какую цель преследует Россия? Если они хотят, чтобы Украина вообще не претендовала на членство в НАТО и ЕС, дальше они хотят Украину оккупировать, дальше они подходят к Польше. Что дальше? Запад должен идти по логике Мюнхенского соглашения прошлого века, а дальше все отдавать, и отдавать, и отдавать, пока не дойдут до Парижа? Я думаю, что Запад это понимает, и поэтому то, что я вижу из переговоров с внешней стороны, Байден достаточно жестко сообщил Путину, что отступления не будет, и если будет война, то будет очень жесткий ответ с расширением американского контингента в восточной Европе", - подчеркнул Владимир Омелян.

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Переговоры Байдена и Путина

Разговор президентов США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина состоялся 7 декабря по видеосвязи. Переговоры сторон прошли на фоне концентрации российских войск у границ Украины и обвинений Москвы в якобы угрозах НАТО кордонам РФ.

В Белом доме по итогам переговоров сделали заявление о том, что Байден предупредил Путина о применении Штатами решительных мер в отношении Москвы в случае военного вторжения России в Украину.

Глава США Джо Байден выступил в поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины и призывал урегулировать ситуацию с войсками вокруг государства при помощи дипломатии.

Также по итогам разговора Байдена и Путина выяснилось, что США намерены предоставить Киеву дополнительную военную помощь. При этом Вашингтон не готов гарантировать Москве невступление Украины в НАТО.

Российский президент Владимир Путин, в свою очередь, обвинил Украину в невыполнении договоренностей по Донбассу. В Кремле назвали военный конфликт главной темой переговоров. Кроме того, Россия требует гарантий от США по нерасширению Североатлантического альянса на восток.

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