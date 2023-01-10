"Украина лучше модернизирует советские танки Т-72": Медведев устроил истерику и пригрозил россиянам

Медведев на одном из совещаний заявил, что Украина начала модернизировать 100 советских танков и заявил, что РФ должна быстрее ремонтировать технику.

Дмитрий Медведев / УНИАН

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев устроил истерику.

Он заявил, что "Украина лучше модернизирует советские танки Т-72" и пригрозил российскому военно-промышленному комплексу "ответственностью".

Как пишут росСМИ, Медведев на одном из совещаний заявил, что Украина начала модернизировать 100 советских танков и заявил, что РФ должна быстрее ремонтировать технику, чтобы отправлять ее на войну против украинцев.

"Обратил, например, сегодня внимание на информацию о том, что наши противники профинансировали модернизацию 100 танков Т-72, подчеркиваю — не каких-то там иностранных танков, а Т-72, для того чтобы поставлять из советского наследия", - заявил Медведев.

Он пригрозил ответственностью за срыв государственных оборонных заказов страны-агрессора.

Скандальные заявления Медведева

Напомним, ранее сообщалось о том, что Медведев выдал в общественное пространство прогноз на будущий год. В потоке его бредового сознания США ожидает гражданская война, выделение Калифорнии и Техаса в самостоятельные государства, создание союзного государства Техаса и Мексики. А потом якобы именно Илон Маск станет президентом США - но только в части штатов, закрепленных после гражданской войны за республиканцами.

Ранее Дмитрий Медведев заявлял, что Россия воюет не за территории, а "защищает людей". По его словам, задача РФ - "остановить от верховного властелина Пекла".

До того Медведев пугал жителей Земли ядерными угрозами. Он говорил, что Россия может применить ядерное оружие в случае "нападения" на "ее территории" или союзников Москвы. Также он сказал, что Кремль приложит "максимум усилий", чтобы у Украины не появилось ядерного оружия.

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