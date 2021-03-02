В Берлине решились на диалог с США из-за санкций против Северного потока-2

Труба газопровода Северный поток-2 / Reuters

Представители правительства Федеративной Республики Германии не прекращают искать способы для диалога с администрацией Джо Байдена по отмене американских санкций против российского газопровода Северный поток-2. Такая информация содержится в ответе немецких властей на запрос фракции Бундестага Союз-90/Зеленые.

В документе говорится, что правительство на различных уровнях осуществляло переговоры по данному вопросу с Белым домом и Госдепом еще при предыдущем президенте Дональде Трампе ‒ и согласовывало проблематику американских санкций с партнерами Германии по Евросоюзу.

"Правительство ФРГ тесно согласовывало проблематику экстерриториальных санкций с партнерами в ЕС и участвовало как в 2020, так и в 2021 году в Вашингтоне в демаршах нескольких стран-членов ЕС против этих санкций США. Как ЕС и страны-члены, так и правительство ФРГ на двусторонней основе продолжит искать пути диалога по этому вопросу и с новой администрацией США", – говорится в тексте.

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Напомним, ранее сообщалось:

11 декабря 2020 года строительство газопровода Северный поток-2 было возобновлено в экономической зоне Германии после годичного периода, связанного с остановкой работ по причине санкций США.

5 февраля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что России грозят новые санкции со стороны Германии из-за тюремного приговора оппозиционеру Алексею Навальному и высылки дипломатов Евросоюза. Однако на строительстве газопровода Северный поток-2 это никак не отразится.

11 февраля руководитель Комитета по международным отношениям Сената (верхняя палата американского парламента) республиканец Джеймс Риш и вице-глава группы поддержки Украины в Сенате демократ Джинн Шахин призвали президента Джо Байдена ввести санкции против российского газопровода Северный поток-2.

22 февраля США расширили санкции против газопровода Северный поток-2. Как заявили в американском Минфине, в еще один санкционный список внесено занятое в строительстве Северного потока-2 судно-трубоукладчик Фортуна.

Позднее украинский вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила - ответом Украины на вероятное завершение Северного потока-2 станет ее полная интеграция в открытый и конкурентный энергетический рынок.