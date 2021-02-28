В Госдепе откомментировали переговоры с Берлином по Северному потоку-2

Заместитель помощника государственного секретаря США Энтони Блинкена Молли Монтгомери дала официальный комментарий по поводу переговоров с властями Германии.
В Государственном департаменте (внешнеполитическом ведомстве) США отрицают, что ведут переговоры с властями Германии по поводу российского газопровода Северный поток-2. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на участников брифинга Госдепа и Конгресса по поводу данного проекта.
В ходе мероприятия заместитель помощника американского государственного секретаря (Энтони Блинкена) по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери заявила ‒ никаких переговоров по возможной сделке, которая позволила бы продолжить строительство Северного потока-2, с официальным Берлином не ведется.
Представители Госдепа также отметили, что формулировку "обмен мнениями" не нужно понимать как переговоры. Американские дипломаты лишь высказали Берлину свою большую озабоченность строительством газопровода.
К слову, в начале февраля 2021 немецкие власти отрицали существование "каких-либо грязных сделок" с США, которые касаются Северного потока-2.
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Напомним, ранее сообщалось:
- 11 декабря 2020 года строительство газопровода Северный поток-2 было возобновлено в экономической зоне Германии после годичного периода, связанного с остановкой работ по причине санкций США.
- 5 февраля канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что России грозят новые санкции со стороны Германии из-за тюремного приговора оппозиционеру Алексею Навальному и высылки дипломатов Евросоюза. Однако на строительстве газопровода Северный поток-2 это никак не отразится.
- 11 февраля руководитель Комитета по международным отношениям Сената (верхняя палата американского парламента) республиканец Джеймс Риш и вице-глава группы поддержки Украины в Сенате демократ Джинн Шахин призвали президента Джо Байдена ввести санкции против российского газопровода Северный поток-2.
- 22 февраля США расширили санкции против газопровода Северный поток-2. Как заявили в американском Минфине, в еще один санкционный список внесено занятое в строительстве Северного потока-2 судно-трубоукладчик Фортуна.