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В Госдепе откомментировали переговоры с Берлином по Северному потоку-2

28 февраля 2021, 08:45

Заместитель помощника государственного секретаря США Энтони Блинкена Молли Монтгомери дала официальный комментарий по поводу переговоров с властями Германии.

Госдеп
Здание Госдепа США / Reuters

В Государственном департаменте (внешнеполитическом ведомстве) США отрицают, что ведут переговоры с властями Германии по поводу российского газопровода Северный поток-2. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на участников брифинга Госдепа и Конгресса по поводу данного проекта.

В ходе мероприятия заместитель помощника американского государственного секретаря (Энтони Блинкена) по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери заявила ‒ никаких переговоров по возможной сделке, которая позволила бы продолжить строительство Северного потока-2, с официальным Берлином не ведется.

Представители Госдепа также отметили, что формулировку "обмен мнениями" не нужно понимать как переговоры. Американские дипломаты лишь высказали Берлину свою большую озабоченность строительством газопровода.

К слову, в начале февраля 2021 немецкие власти отрицали существование "каких-либо грязных сделок" с США, которые касаются Северного потока-2.

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Напомним, ранее сообщалось:

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