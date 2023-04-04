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В Германии внезапно заявили, что им очень стыдно перед Украиной

4 апреля 2023, 21:45
Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек осознал ошибку, которую его страна совершила в отношении Украины.
Роберт Хабек
Вице-канцлер Германии извинился за промедление с поставками оружия / president.gov.ua

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек извинился за задержку в поставках оружия в Украину и признал свою вину. Он отметил, что ему очень стыдно из-за этой ситуации. Об этом Хабек сказал во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как отметил Хабек, он вспоминает встречу с украинским гарантом, которая состоялась в 2021 году. На той встрече Зеленский предупреждал, что увеличение количества российских войск у границ Украины может привести к полномасштабной войне.

"Вы объяснили мне, а также другим членам кабинета, что угроза войны была реальной. В то время мы начали в Германии дебаты о том, что должны поддержать Украину еще и оружием. Тогда Германия не могла или не хотела этого делать. Мы изменили нашу позицию, но это заняло слишком много времени и было слишком поздно. Я знаю это. Я думаю, не все немецкие политики сказали бы то же самое, но мне очень стыдно", - сказал вице-канцлер Германии.

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В Германии внезапно заявили, что им очень стыдно перед Украиной
Вице-канцлер Германии извинился за промедление с поставками оружия / скриншот

По словам Хабека, частью его работы в 2022 году было предоставление Украине помощи оружием "как можно быстрее и в максимальном количестве". Кроме его министерства, за вопросы поставки оружия отвечают оборонное ведомство ФРГ и МИД.

Военная помощь от Германии

Недавно на территорию Украины из Германии прибыли 18 единиц танков Leopard 2. Берлин передал Киеву боевую технику в рамках военной помощи ВСУ через 2 месяца после того, как правительство приняло соответствующее решение.

Позже стало известно, что в Украину, кроме танков Leopard 2, прибыли еще и 40 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами. Кроме того, Германия еще предоставила украинской армии две бронированные ремонтно-эвакуационные машины для бронетехники Bergepanzer 3, два танка для разминирования WISENT 1, 24 грузовика Zetros, 40 тысяч аптечек и 103 тысячи турникетов.

Как пишет Der Spiegel, Германия хочет в пять раз увеличить военную помощь Украине. ФРГ хочет многократно увеличить расходы на военную помощь Украине в ближайшие годы. По данным издания, Берлин хочет увеличить помощь с 3 до 15 миллиардов евро.

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