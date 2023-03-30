Не только танки Leopard: Германия передала Украине огромное количество военной техники

Германия передала Украине 18 танков Leopard 2A6 с боеприпасами, а также 40 боевых машин пехоты Marder.

Германия, Iris-T / Коллаж pixabay, defenceredefined.com.cy

Германия в течение недели передала Украине танки Leopard 2, БМП Marder и танки для разминирования.

Как говорится на сайте немецкого правительства, Германия передала Украине 18 танков Leopard 2A6 с боеприпасами, а также 40 боевых машин пехоты Marder с боеприпасами, предоставленными из складов Бундесвера и производителей ОПК.

Кроме того, Украина за неделю получила:

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две бронированные ремонтно-эвакуационные машины для бронетехники Bergepanzer 3;

два танка для разминирования WISENT 1;

24 грузовика Zetros;

40 тысяч аптечек;

103 тысяч турникетов.

Танки Leopard 2 для Украины

В феврале министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что союзники Украины – Польша, Норвегия, Канада и Испания – сформировали для украинской армии танковый батальон. В рамках договоренностей Киеву передадут более 30 единиц танков Leopard 2A4.

Министр обороны Германии Борис Писториус позже сказал, что страны НАТО могут передать Украине около 62 единиц танков Leopard 2. Такого количества боевых машин должно хватить ВСУ для формирования двух танковых батальонов. По его словам, Запад может в целом передать Киеву около 300 танков, при помощи которых украинские войска могут изменить ход войны с оккупантами РФ.

Польша уже передала Украине 14 танков в рамках военной помощи. В Варшаве сообщили, что оставшиеся 10 танков отдали Киеву после того как завершилось обучение украинских военных управлению боевыми машинами.

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