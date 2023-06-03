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В Грузии умерла старушка, называвшая себя матерью Путина - Sun

Дмитрий Видоменко
3 июня 2023, 13:57 обновлено 3 июня, 13:57
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Британская газета The Sun опубликовала интервью с Верой Путиной из Грузии, которая рассказала, где родился Владимир Путин и кто были его родители.
Путин, Вера Путина
Вера Путина утверждала, что является матерью Владимира Путина / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и скриншот из видео

В Тбилиси в конце мая 2023 скончалась Вера Путина − женщина, которая на протяжении многих лет утверждала, что она является настоящей матерью русского диктатора Владимира Путина. Об этом пишет британский таблоид The Sun.

Вера Путиной умерла в очень почтенном возрасте − ей было 97 лет. Ее похоронили 30 мая в Метехи, где она прожила большую часть своей жизни. Вера умерла в бедности, так и не увидев сына - о чем старушка мечтала долгие годы.

По ее словам, Путин родился вовсе не 7 октября 1952 года в Ленинграде в семье Владимира Путина и Марии Шеломовой. Вова (именно так она всегда называла своего сына) был незаконнорожденным – и его биологическим отцом был механик Платон Привалов. Но он отказался бросать семью ради Путиной.

видео дня

Потому-то Вова родился 7 октября 1950 года в Грузии. Вера позже вышла замуж за Георги Осепахвили. Они жили в городе Метехи. Георги не любил пасынка и всячески его морально унижал и часто выставлял ребенка за дверь.

Вера рассказывала, что все это повлияло на характер ее сына. Мальчик был упрям, скрытен, часто дрался с другими детьми, издевался над животными.

Позднее Осепахвили начал бить жену. Та уехала к своим родителям – в город Очер в Пермский край.

Мать Путина
Единственное фото Веры Путиной с сыном Вовой / The Sun

Спустя некоторое время Осепахвили приехал туда мириться с женой. Вера согласилась вернуться с ним в Метехи. Они забрали общую дочку, а вот Вову ее родители отдавать отказались. Именно тогда, по словам Путиной, в 1960 году, она в последний раз видела сына.

Позднее жена одного из братьев Веры рассказала ей по секрету, что однажды свекор отвез Вову куда-то в другой город. Вернувшись, он заявил, что отдал мальчишку в военную школу.

"Там из него сделают настоящего мужчину", — сказал он.

Напомним, еще 2008 году британское издание Daily Telegraph опубликовало статью собственного корреспондента в Грузии Кейт Вейнберг - о 82-летней жительнице села Метехи (около 20 км от Гори) по имени Вера Путина. Она утверждала, что является матерью Владимира Путина.

Теперь она говорит, что стыдится своего сына, который причастен к бомбежкам грузинских сел.

По понятным причинам, в Кремле эту версию происхождения русского диктатора всегда отрицали.

Позднее известный таролог Людмила Хомутовская говорила, что именно Вера Путина и Платон Привалов были реальными родителями Путина. Причем его отец был алкоголиком. И у Путина есть еще братья и сестры по отцу, однако он не участвует в их жизни.

В то же время Хомутовская говорит, что приемный отец Георгий Осепашвили избивал Путина, что могло самым прискорбным образом отразиться на его дальнейших взглядах.

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