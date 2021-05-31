В Москве раскрыли планы по подготовке отключения РФ от SWIFT

В РФ запаниковали из-за нового витка "санкционной спирали".
Москва готовится к возможному отключению России от системы SWIFT, заявил глава департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский.
Как подчеркнул он в интервью РИА Новости, в стране уже началась работа по созданию альтернативной SWIFT системы.
Он уточнил, что пока речи об отключении России от системы не идет, "но готовиться, с учетом непредсказуемости ситуации, к этому обязательно надо".
"Россия этим занимается уже достаточно продолжительное время, поскольку это объективная необходимость", — добавил дипломат.
Биричевский также заявил об угрозе вовлечения системы SWIFT в "санкционную спираль" против Москвы.
Он напомнил, что угрозы отключения России от системы часто звучат от США и других стран.
"То, что применяют наши западные партнеры, это, скорее, барьеры в целях защиты собственных производителей и защиты собственных интересов на мировой арене. Есть опасения, что система SWIFT может быть вовлечена в эту "санкционную спираль"", — резюмировал Биричевский.
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Ухудшение отношений между Евросоюзом и РФ:
- Ранее глава Европейской партии в Европарламенте Манфред Вебер заявил, что Запад должен отключить Россию от SWIFT и заморозить счета российских олигархов в том случае, если Москва пойдет на новую военную агрессию в отношении Украины.
- В конце апреля Россия ввела санкции против 8 граждан Европейского Союза. Вследствие этого вице-президенту Еврокомиссии Вере Юровой и главе Европарламента Давиду Сассоли запретили въезд на территорию российского государства.
- Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подверг критике решение России и заявил, что Москва вместо поиска компромисса решила пойти на конфронтацию с Брюсселем.