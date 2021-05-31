В Москве раскрыли планы по подготовке отключения РФ от SWIFT

РФ могут отключить от системы SWIFT / Reuters

Москва готовится к возможному отключению России от системы SWIFT, заявил глава департамента экономического сотрудничества Министерства иностранных дел РФ Дмитрий Биричевский.

Как подчеркнул он в интервью РИА Новости, в стране уже началась работа по созданию альтернативной SWIFT системы.

Он уточнил, что пока речи об отключении России от системы не идет, "но готовиться, с учетом непредсказуемости ситуации, к этому обязательно надо".

"Россия этим занимается уже достаточно продолжительное время, поскольку это объективная необходимость", — добавил дипломат.

Биричевский также заявил об угрозе вовлечения системы SWIFT в "санкционную спираль" против Москвы.

Он напомнил, что угрозы отключения России от системы часто звучат от США и других стран.

"То, что применяют наши западные партнеры, это, скорее, барьеры в целях защиты собственных производителей и защиты собственных интересов на мировой арене. Есть опасения, что система SWIFT может быть вовлечена в эту "санкционную спираль"", — резюмировал Биричевский.

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