В Пентагоне сделали заявление об исходе войны в Украине

В США подчеркнули, что продолжат поддерживать Украину / Reuters

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что результат войны в Украине будет одним из факторов, который определяют ситуацию в сфере безопасности в мире в 21 веке.

Об этом Остин заявил во время международного форума безопасности в Галифаксе.

"Итоги войны в Украине помогут определить курс глобальной безопасности в этом веке", - сказал он.

Остин также заверил, что НАТО является оборонительным союзом, не стремится к конфронтации с Россией и не представляет для нее угрозы.

"Но мы не будем втянуты в войну. Мы будем поддерживать Украину, - заявил глава Пентагона.

В то же время он подчеркнул, что США будет защищать каждый дюйм территории НАТО и продолжит укреплять коллективную оборону Альянса.

Военная помощь от США

Ранее политический аналитик, историк (США) Армен Чибухчян пояснил, почему США до сих пор не предоставляют оружие по ленд-лизу. По его словам, ленд-лиз от США для Украины уже действует. Но это не классическая его форма, поэтому не стоит ожидать, что к нам двинутся сразу караваны всяческого оружия. Если бы это была классическая форма, как во время Второй мировой войны, то Украина погрязла бы в долгах. Но США не хотят допустить этого.

Как отметил военный эксперт Олег Жданов, в США свой взгляд на ход войны России против Украины. Они надеются, что страна-агрессор РФ полностью исчерпает свой военный потенциал.

"На мой взгляд, у США есть свое видение хода этой войны. Понимая наши возможности и возможности РФ, они делают так, чтобы Россия полностью исчерпала свой военный потенциал. Они пытаются сделать так, чтобы завтра никто не мог объявить еще одну волну мобилизации, собрать армию и двинуться на западные страны", - говорит Жданов.

Ранее советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович заявил, что нынешняя ситуация в Украине определяет геополитику во всем мире. США уже начали терять рычаги управления из-за того, что Украина "слишком быстро" выигрывает на поле боя против России.

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