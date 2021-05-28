В РФ оценили роль Москвы в ситуации с бортом Ryanair и разразились упреком в адрес Запада

Москва не была в курсе ситуации с самолетом Ryanair - постпред РФ в ООН / Reuters

Официальная Москва не знала о ситуации с авиалайнером Ryanair во время экстренной посадки самолета в Минске. Заявления о присутствии на борту российского агента и принудительной посадке лайнера не соответствуют действительности. Расследовать инцидент не имеет смысла, так как Запад уже назначил виновных и запустил санкции. Об этом заявил заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.

Как сообщает ТАСС, по его словам, Россия не была осведомлена о ситуации с самолетом Ryanair во время посадки авиалайнера в Минске. Российских агентов на борту также не было.

"Мы не были в курсе, мы не можем отслеживать каждый самолет в воздухе. Что касается сообщений о российском агенте на борту, это распространяемые фейковые новости", - считает Полянский.

Кроме того, в своем выступлении он упомянул заявление шести государств Совета безопасности ООН – Великобритании, Ирландии, Норвегии, США, Франции и Эстонии – а также Бельгии и Германии о том, что самолет Ryanair приземлился в Минске в принудительном порядке. Российский представитель утверждает, что такие сведения являются ложными.Читайте такжеКак в Минске сажали самолет Ryanair: опубликована стенограмма переговоров

"Я цитирую этот твит потому, что он был опубликован сразу после наших тесных консультаций, на которых мы обсуждали этот вопрос, и на которых я указал своим коллегам, что, высказывая утверждения о принудительной посадке (самолета), они распространяют фейковые новости", - сказал Полянский.

Также он добавил, что расследование этого инцидента является сомнительным, так как Запад уже сделал свои выводы и запустил санкции.

"Пока не было расследования, но уже есть санкции. Выводы уже сделаны, виновные назначены. Я не знаю, какой смысл в расследовании, если западные страны уже все решили", - подчеркнул Дмитрий Полянский.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске