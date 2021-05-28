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В РФ оценили роль Москвы в ситуации с бортом Ryanair и разразились упреком в адрес Запада

28 мая 2021, 18:18
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В России считают "фейковой новостью" заявления о том, что посадка самолета Ryanair в Минске осуществлялась в принудительном порядке.

Ryanair
Москва не была в курсе ситуации с самолетом Ryanair - постпред РФ в ООН / Reuters

Официальная Москва не знала о ситуации с авиалайнером Ryanair во время экстренной посадки самолета в Минске. Заявления о присутствии на борту российского агента и принудительной посадке лайнера не соответствуют действительности. Расследовать инцидент не имеет смысла, так как Запад уже назначил виновных и запустил санкции. Об этом заявил заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский.

Как сообщает ТАСС, по его словам, Россия не была осведомлена о ситуации с самолетом Ryanair во время посадки авиалайнера в Минске. Российских агентов на борту также не было.

"Мы не были в курсе, мы не можем отслеживать каждый самолет в воздухе. Что касается сообщений о российском агенте на борту, это распространяемые фейковые новости", - считает Полянский.

Кроме того, в своем выступлении он упомянул заявление шести государств Совета безопасности ООН – Великобритании, Ирландии, Норвегии, США, Франции и Эстонии – а также Бельгии и Германии о том, что самолет Ryanair приземлился в Минске в принудительном порядке. Российский представитель утверждает, что такие сведения являются ложными.Читайте такжеКак в Минске сажали самолет Ryanair: опубликована стенограмма переговоров

"Я цитирую этот твит потому, что он был опубликован сразу после наших тесных консультаций, на которых мы обсуждали этот вопрос, и на которых я указал своим коллегам, что, высказывая утверждения о принудительной посадке (самолета), они распространяют фейковые новости", - сказал Полянский.

Также он добавил, что расследование этого инцидента является сомнительным, так как Запад уже сделал свои выводы и запустил санкции.

"Пока не было расследования, но уже есть санкции. Выводы уже сделаны, виновные назначены. Я не знаю, какой смысл в расследовании, если западные страны уже все решили", - подчеркнул Дмитрий Полянский.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

  • Авиалайнер компании Ryanair, направлявшийся рейсом Афины-Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения белорусской стороны, согласно которому на борту самолета якобы была заложена бомба. Позже выяснилось, что взрывных устройств в самолете обнаружено не было.
  • На борту лайнера находился белорусский оппозиционный блогер, основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич вместе со своей девушкой Софией Сапегой. Их задержали белорусские силовики после срочной посадки самолета в Минске.
  • В Кремле опровергают обвинения в том, что Россия может быть причастна к инциденту с самолетом Ryanair в Минске и заявили о намерении продолжать наблюдать за ситуацией.
  • Глава Ryanair Майкл О'Лири обвинил Беларусь в распространении ложной информации, связанной с переговорами диспетчера и пилота лайнера Ryanair. Из-за того, что пилот не смог связаться с авиакомпанией, он был вынужден посадить самолет именно в Минске.
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