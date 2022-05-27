В РФ священники организовали соревнования по сбору автоматов и метанию гранат/ eparh33.ru

В России священники провели для молодежи соревнования, на которых участники мерились силами в метании гранат, сборке и разборке автоматов, подтягиваниях и эстафете.

Соревнования назвали "Святой воин". Об этом сообщила на своем сайте Владимирская епархия российской православной церкви.

Участниками соревнования стали ребята из разных городов епархии, всего 19 команд.

При этом отмечается, что поддержать участников пришли на стадион студенты института Службы исполнения наказаний и спецназовцы.

Командам, занявшим первые места, вручили билеты на кулинарный мастер-класс, а за вторые-третьи места – сертификаты на посещение фастфудов.

Ранее сообщалось, что на российском телевидении не останавливают свой "полет фантазии" и уже придумали своей аудитории новое шоу – "Отсидевшая в 16". Чтобы найти героинь, уже даже запустили кастинг.

Напомним, депутат Госдумы России Алексей Журавлев грубо оскорбил и обозвал канцлера ФРГ Олафа Шольца, выступая на российском пропагандистском телевидении. Журавлев пригрозил, что якобы РФ заставит Шольца действовать в пользу России.

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