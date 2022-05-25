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"Отсидевшая в 16": телевидение РФ собирается "скормить" своей аудитории шоу о тюремщицах

25 мая 2022, 22:41

При этом авторы проекта свято верят в его "высшую идею", и что шоу как-то может помочь людям.

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Телевидение РФ собирается "скормить" своей аудитории шоу о тюремщицах/ publicist.in.ua УНИАН

На российском телевидении не останавливают свой "полет фантазии" и уже придумали своей аудитории новое шоу – "Отсидевшая в 16". Чтобы найти героинь, уже даже запустили кастинг.

Шоу будет выходить на российском федеральном развлекательном телеканале "Пятница", о чем сообщили в их Telegram-канале.

Как сообщают на телеканале, в проекте будут фигурировать девушки до 20 лет, которым "грозил реальный срок".

На шоу о тюремщицах его авторов вдохновил другой проект – "Пацанки". При этом на телеканале, как видно из заявлений его представителей, свято верят в "высшую идею и нужность" такого шоу – говорят, что оно "поможет людям, которые оступились".

Интересно, что сразу после сообщения о запуске кастинга на проект в Telegram телеканала опубликовали опрос, в котором спросили свою аудиторию, какие еще проекты нужно запустить на телеканале "Пятница". Среди предложенных вариантов ответов были "Поседевшая в 16" и "Отлетевшая в 16". Остается лишь догадываться, какие идею и смысл вложили бы авторы в проекты с такими названиями.

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Ранее сообщалось, что из-за провалов русской армии на фронте пропагандистам России раздали указания сменить риторику и подготовить россиян к возможному поражению страны-агрессора в войне против Украины.

Напомним, пропагандисты РФ уже начали менять свою риторику. Прекращение наступления они называют "стратегическим замыслом". Мол, оккупанты собираются затянуть боевые действия до наступления холодов, чтобы Запад, несмотря на ситуацию с войной, согласился на новый газовый ультиматум Москвы.

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