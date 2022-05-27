Рашистов достали за 5 километров: Стугна "поджарила" САУ оккупантов

Вражескую технику поразили на максимальной дальности – около 5 км.
Защитники Украины уничтожили самоходную артиллерийскую установку российских оккупантов выстрелом из ПТРК Скиф (Стугна-П).
При этом вражескую технику поразили на максимальной дальности – около 5 км. Соответствующее видео работы 1 батальона Первой отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна опубликовали в Facebook.
Отметим, чтоп прицельный выстрел произвели бойцы Украинской народной самообороны (УНСО).
"Новый день – новые достижения. Уничтожена вражеская САУ", – рассказали защитники Украины.
Ранее сообщалось о том, что администрация Джо Байдена готовится передать Украине современные реактивные системы залпового огня большой дальности MLRS.
Как сообщает CNN, американская сторона склоняется к тому, чтобы отправить РСЗО Украине в рамках нового крупного пакета военной помощи и помощи в сфере безопасности, о котором могут объявить уже на следующей неделе.
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