"Взрыв, крики. Жена звонит – а он уже мертв": харьковчанин рассказал об ужасном обстреле города

В результате обстрела Харькова оккупантами погибли девять человек, еще 17 получили ранения.
Россияне накануне, 26 мая, из гаубиц обстреляли жилые кварталы Харькова. В результате погибли 9 человек, а еще 17 были ранены. Очевидец обстрела, который успел спрятаться в метро и спастись от гибели, рассказал, как всё происходило.
Очевидец рассказал, что одного харьковчанина убило у самого входа в метро. Телефон разрывался от звонков жены, однако мужчина был уже мертв, сообщает 24 канал.
"Рассказали, что парень заходил в метро. От взрыва лежит. Телефон гудит, звонит жена, а его уже нет", – говорит харьковчанин.
Сам он прятался в метро и видел, как туда после обстрела заносили раненых. Те, кто получил более легкие ранения, заходили сами.
"Сердце колотится. Взрыв. Крики. Забегает парень, рука пробита. Еще одного занесли с ногой, где кровь льется", – вспоминает житель города жуткие детали.
Через огонь оккупантов пострадали Шевченковский и Киевский районы Харькова. Также под вражеский обстрел попал район Павлового Поля.
Обстрел Харькова оккупантами
Напомним, россияне открыли сильный огонь по центру Харькову из гаубиц 26 мая.
Среди погибших – 5-месячный малыш и его отец. Мать ребенка попала в больницу в тяжелом состоянии. Семья гуляла на улице на момент, когда начался обстрел. Взрывная волна была настолько сильной, что тело ребенка нашли на крыше подъезда.
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