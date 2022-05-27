"Взрыв, крики. Жена звонит – а он уже мертв": харьковчанин рассказал об ужасном обстреле города

Харьковчанин рассказал об ужасном обстреле города/ на фото: последствия предыдущих обстрелов оккупантами Харькова; Reuters

Россияне накануне, 26 мая, из гаубиц обстреляли жилые кварталы Харькова. В результате погибли 9 человек, а еще 17 были ранены. Очевидец обстрела, который успел спрятаться в метро и спастись от гибели, рассказал, как всё происходило.

Очевидец рассказал, что одного харьковчанина убило у самого входа в метро. Телефон разрывался от звонков жены, однако мужчина был уже мертв, сообщает 24 канал.

"Рассказали, что парень заходил в метро. От взрыва лежит. Телефон гудит, звонит жена, а его уже нет", – говорит харьковчанин.

Сам он прятался в метро и видел, как туда после обстрела заносили раненых. Те, кто получил более легкие ранения, заходили сами.

"Сердце колотится. Взрыв. Крики. Забегает парень, рука пробита. Еще одного занесли с ногой, где кровь льется", – вспоминает житель города жуткие детали.

Через огонь оккупантов пострадали Шевченковский и Киевский районы Харькова. Также под вражеский обстрел попал район Павлового Поля.

Обстрел Харькова оккупантами

Напомним, россияне открыли сильный огонь по центру Харькову из гаубиц 26 мая.

Среди погибших – 5-месячный малыш и его отец. Мать ребенка попала в больницу в тяжелом состоянии. Семья гуляла на улице на момент, когда начался обстрел. Взрывная волна была настолько сильной, что тело ребенка нашли на крыше подъезда.

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