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"Ты кто такой? Мы тебя заставим принять наши правила": депутат Госдумы РФ грубо оскорбил Шольца

27 мая 2022, 12:42

Российский депутат пригрозил канцлеру Германии, якобы РФ заставит его действовать в ее интересах.

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Депутат Госдумы РФ грубо оскорбил Шольца/ скрин из видео

Депутат Госдумы России Алексей Журавлев грубо обозвал канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Журавлев пригрозил, что якобы РФ заставит Шольца действовать в пользу России. Такие угрозы и оскорбления прозвучали, когда депутат выступал в одной из пропагандистских программ на российском телевидении.

Депутат разразился целой тирадой недипломатичных заявлений, когда комментировал слова Шольца о том, что Германия не может принять правила, которые им диктует Россия.

"Ты кто есть, (неценз)? А мы можем ваши правила принять, да? Нет, не угадал. Если ты не можешь принять эти правила, то мы тебя заставим это сделать", – начал угрожать Журавлев.

Вспомнил он и о ядерном оружии, начав угрожать, что якобы "в России может не быть другого выхода".

Заявление Шольца о невозможности мира на условиях РФ

Напомним, канцлер ФРГ Олаф Шольц на форуме в Давосе заявил, что условный мир в Украине на условиях, которые будет диктовать Путин не воспримет Германия и весь мир.

"Не будет навязанного мира, украинцы его не примут, и мы не примем", – сказал Шольц.

При этом канцлер ФРГ подчеркнул, что мир не может позволить Путину выиграть войну. По его словам, сейчас поднят вопрос не только о существовании Украины, но и обо всем международном порядке.

Однако стоит отметить, что у Шольца неоднозначное отношение к поставкам оружия Украине. Как отмечал ранее посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, несмотря на решение немецкого правительства поставлять тяжелое вооружение для Украины, создается впечатление, что канцлер Олаф Шольц не хочет этого делать и затягивает время.

Также ранее Шольц заявлял, что заявка Украины на присоединение к ЕС не может быть быстро рассмотрена несмотря на масштабное вторжение России. По его словам, такое решение со стороны ЕС будет несправедливым по отношению к балканским странам.

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