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В России произошел "хлопок" в районе нефтяного месторождения: что известно

Яна Ставская
14 августа 2023, 22:34 обновлено 14 августа, 22:43
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Количество пострадавших пока неизвестно.
В России произошел 'хлопок' в районе нефтяного месторождения: что известно
По утверждению пропагандистов, горит АЗС / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Неподалеку от Талинского нефтяного месторождении в Нягане в Махачкале вечером 14 августа произошел громкий взрыв. По утверждению местных СМИ, горит в районе нефтебазы.

Российский Telegram-канал "Baza" пишет о по меньшей мере шести раненых, все госпитализированы в тяжелом состоянии с ожогами. Чрезвычайное происшествия подтверждают и федеральные пропагандистские СМИ, в том числе "ТАСС".

На опубликованных кадрах видно, как большая туча дыма поднимается над населенным пунктом. Зарево виднеется на несколько километров.

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Вместе с тем, прокремлевский Telegram "Mash" уточняет, что загорание произошло на территории местной АЗС. Огнем охвачен десяток машин. По состоянию на 22:00 по местному времени пожар продолжил распространяться. Точное количество жертв и пострадавших неизвестно.

Смотрите, как горит в Махачкале:

В России произошел 'хлопок' в районе нефтяного месторождения: что известно

Взрывы в России и на оккупированных территориях

ВСУ продолжают бить по логистике и местам скопления оккупантов. Например, сегодня, 14 августа, был подтвержден удар по командному пункту россиян в Мариуполе. Раньше там же была уничтожена вражеская казарма.

Недавно "бавовна" отгремела и в оккупированных Олешках - "подарочки" ВСУ поймали склады БК захватчиков.

Согласно данным экспертов, повреждения во время взрывов 12 августа получил и Крымский мост.

По утверждению аналитиков, Украина начала атаковать оккупантов "роями" БПЛА. Таким образом, беспилотники перегружают российскую ПВО и делают удары более успешными.

Постоянно что-то горит и взрывается в самой России. К слову, 10 августа после "хлопков" загорелся склад одного из ЖК в Одинцово. На следующий день прогремел взрыв в самой Москве. Российская ПВО якобы сбивала "украинские" дроны.

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