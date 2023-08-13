Украина начала атаковать оккупантов 'роями' БПЛА: раскрыта главная цель

Часть БПЛА, которые атаковали ночью Крымский полуостров, по мнению экспертов, могла поразить военные объекты ВС РФ.

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ВСУ делают все, чтобы вывести из строя российскую ПВО / коллаж Главреда. Фото: Defense Express, скриншот

Украина, скорее всего, начала наносить по российским войскам на оккупированных территориях массированные удары дронами-камикадзе.

К таким выводам пришли эксперты Defense Express, анализируя, в частности, атаку по базе россиян в Новоозерном, которую, по данным Минобороны РФ, якобы атаковало 20 дронов. Аналитики соглашаются, что в ту ночь ПВО оккупантов таки работала.

В то же время 4 из 20 выпущенных БПЛА таки могли поразить военный объект, допускают эксперты, замечая, что тезис россиян о якобы "подавленных системами РЭБ беспилотниках" (так называемый "новояз" кремлевской пропаганды) уже указывают на определенную успешность ударов. Как это было, к примеру, в Москве.

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Если оккупанты не врут о 20 БПЛА, то, поясняют эксперты, это может свидетельствовать о том, что "сами удары становятся концентрированными".

Беспилотники перегружают российскую ПВО и делают удары успешными.

"Дело в том, что такие средства не отличаются уникальными характеристиками, которые гарантируют преодоление противовоздушной обороны, но дешевы и массивны. И за счет именно этого фактора возможно применять значительное количество дронов, так называемый "рой" для удара по одному объекту. Потому что каждый ЗРК имеет ограничения в виде канальности - количества целей, которые может одновременно обстреливать и перегружать вражеские средства ПВО, что позволяет поразить определенные цели", - говорится в материале издания.

Взрывы в Крыму

В ночь на 12 августа в районе оккупированных Феодосии и Новоозерном прогремели взрывы. Очевидцы сообщали о пролете ракет, на некоторых видео попала работа российских ЗРК. Однако сами оккупанты подробностей атаки не раскрывали.

Кроме того, этой же ночью Крымский мост окутали столбы дыма. Движение на объекте приостанавливали. В результате этой воздушной атаки Крымский мост мог по меньшей мере получить повреждения, считает эксперт Иван Ступак.

Впоследствии СМИ со ссылкой на источники в СБУ сообщили о "десятках ликвидированных и раненых" оккупантов, а контрразведчики отчитались об успешном ударе по логистической базе ВС РФ неподалеку Евпатории.

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