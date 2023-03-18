В России заклянчили переговоры и пожаловались, что Украина и Запад ставят Москву "на место"

Агрессор Россия выдвинула абсурдные требования к Украине по завершению развязанной Кремлем войны и ждет, что их, дескать, кто-то начнет выполнять.

Захарова разразилась хотелками и "потребовала снятия санкций" с России / Коллаж скриншот YouTube, ua.depositphotos.com

Представитель Министерства иностранных дел страны-оккупанта РФ Мария Захарова заявила, что Москва, дескать, "открыта к предложениям Украины и Запада" относительно начала, мол, "политико-дипломатического" процесса по завершению развязанной россиянами войны. Однако России "не нравятся" жесткие требования, которые предъявляют ей Украина и западный мир. В ответ Москва "предъявляет" свои абсурдные инициативы.

На сайте МИД РФ опубликовали ее пропагандистскую риторику, в рамках которой она отметила, что в Белом доме раскритиковали так называемый "мирный план" Китая по Украине, а в Госдепе США подчеркнули свои намерения продолжить поставки Киеву вооружений для защиты от российской военной агрессии.

По словам Захаровой, Россия, дескать, готова к "политико-дипломатическим предложениям Украины и Запада", но Москве, мол, "не нравится", когда ее ставят на место.

видео дня

"Со своей стороны мы неоднократно заявляли, что открыты к действительно серьезным предложениям Запада и Украины по политико-дипломатическому решению кризиса, однако язык ультиматумов для нас неприемлем", - сказала представитель российского МИД.

Более того, в своем странном заявлении спикер внешнеполитического ведомства страны, которая напала на Украину, подчеркнула, что для "мира" нужно, дескать, пойти на "масштабные уступки России". Москва, смеет требовать, мол, прекращения поставок Украине Западного оружия, новых территориальных реалий и отмены всех санкций".

В Кремле клянчат переговоры у Украины и Запада

Канцлер ФРГ Олаф Шольц звонил директору РФ Владимиру Путину в декабре прошлого года и требовал от него забрать своих оккупантов с территории Украины.

Также он потребовал найти политический способ для завершения войны. Путин, в свою очередь, пожаловался, что Киев усилился благодаря Западу и ни о чем не собирается говорить с Москвой.

В январе Шольц сказал, что снова будет звонить Путину, чтобы тот вывел войска из Украины и прекратил войну, которую развязал. В Кремле сразу же захотели "пообщаться", но российскому директору никто так и не набрал.

В феврале Москва клянчила переговоры у Украины "без предварительных условий и с учетом нынешних реалий". В Офисе президента в ответ сказали, что РФ не стремится к реальному урегулированию и пытается избежать ответственности за совершенные преступления.

Смотрите видео ТСН - Россия выпрашивает оружие и боеприпасы в Африке и на Ближнем Востоке

Война России против Украины: