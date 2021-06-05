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В России заявили о надежде на встречу Байдена и Путина и предупредили об опасности отключения SWIFT

5 июня 2021, 22:23
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Отключение РФ от SWIFT ударит по лидирующим российским банкам и приведет к проблемам для россиян при поездках за границу, сказал Кайл Шостак.

SWIFT
Отключение страны SWIFT является очень мощным инструментом экономических санкций - эксперт / Reuters

Россию могут отключить от международной межбанковский системы SWIFT, о чем свидетельствует прецедент Ирана. Возможно, после встреча президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным удастся как-то уладить этот вопрос. Однако если российскому государству ограничат доступ к системе, под ударом окажутся ключевые банки РФ и вся экономика страны. Россияне столкнутся с трудностями при оплате своих счетов за границей. Об этом заявил глава Navigator Principal Investors Карл Шостак.

В комментарии ТАСС он рассказал о том, что полностью отключить государство от SWIFT не получится, однако подобный шаг нанесет мощный удар по российской банковской системе.

"Эта мера является очень мощным экономическим санкционным рычагом, учитывая особенности российской банковской системы", - отметил эксперт.

По его словам, существенная доля банковского бизнеса находится в руках государства. Поэтому подобная инициатива повлияет на деятельность таких финансовых учреждений, как Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, и Россельхозбанк. Произойдет эффект домино и будут проблемы с импортом и экспортом товаров, так как пропадет возможность рассчитываться привычным способом. При этом проблемы ожидают и россиян, которые пользуются банковскими картами РФ за границей.Читайте такжеУ Лаврова сделали заявление о сценарии для РФ в случае отключения от SWIFT

Кроме того, он добавил, что вероятность отключения России от SWIFT действительно есть. Прецедент Ирана подтверждает возможность реализации соответствующего сценария.

"Возможность существует, она реальная и муссируется уже давно. Это очень радикальная мера, она целиком находится в ведении самой организации, которая имеет европейскую юрисдикцию, находится в Брюсселе и является неправительственной организацией, но история показывает, что они прогибаются под американским давлением, они уже делали это в отношении Ирана", - сказал Шостак.Читайте такжеВ Moody’s объявили прогноз об отключении России от платежных систем Запада

Также он выразил надежду, что в ходе встречи Путина и Байдена США и России удастся достичь прогресса в отношениях двух стран, после чего может произойти незначительное улучшение ситуации.

"Возможно, немного стихнет градус и накал этих санкционных страстей", - подчеркнул Карл Шостак.

Отключение России от SWIFT

Председатель Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер недавно заявил, что Западу следует отключить Россию от SWIFT в том случае, если Москва решится на новую военную агрессию в отношении Киева.

В Госдуме РФ раскритиковали слова Вебера и заявили, что такие заявления являются "популистскими" и "безосновательными".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего визита в Иран сказал изданию IRNA о том, что российские власти планируют со временем отказаться от доллара и западных платежных систем в процессе осуществления международных расчетов.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков утверждал, что РФ в случае отключения от SWIFT в краткосрочной перспективе удастся найти альтернативную межбанковскую платежную систему.

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