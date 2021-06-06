В России заявили о сроках достройки СП-2 и анонсировали реакцию на удар по газопроводу

В России заявили, что Северный поток-2 достроят до конца текущего года / Reuters

Газопровод Северный поток-2 введут в эксплуатацию после завершения строительства, которое запланировано до конца 2021 года. Запад может создать проблемы в процессе запуска трубопровода, однако в России надеются, что в том числе и регистрация компании-оператора в Швейцарии поможет россиянам выйти из этой ситуации.

Как заявил в эфире Россия 1 российский вице-премьер Александр Новак, поставки топлива по трубопроводу Северный поток-2 пойдут уже после завершения строительства газопровода.

"Те работы, которые сегодня ведутся, будут закончены до конца года, и проект будет введен в эксплуатацию", - сказал российский чиновник.

Постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов, в свою очередь, рассказал о том, что Москва и компания-оператор проекта Nord Stream AG готовы к проблемам в ситуации с запуском Северного потока-2.Читайте такжеАваков сделал заявление об угрозах России Украине после слов Путина о Северном потоке-2

"Я думаю, что и мы, и компания-оператор - это международная компания, зарегистрированная, кстати говоря, в Швейцарии, - к этому готовы", - подчеркнул Чижов.

Северный поток-2 новости

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с делегацией США призвал Вашингтон и Брюссель остановить работы по окончанию строительства Северного потока-2. Российский энергетический проект является серьезным ударом по энергетике и безопасности украинского государства.

Посол Украины в Берлине Андрей Мельник заявил, что Киев требует от США и ФРГ включить Украину в переговоры по судьбе СП-2. Он объяснил требованием тем, что проект особо опасен для Киева.

Спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что на этапе сертификации и страхования у Северного потока-2 могут возникнуть новые проблемы. Однако в Москве пока предпочитают об этом не говорить.

Депутат Госдумы РФ Вячеслав Никонов сделал прогноз, согласно которому СП-2 ждут проблемы уже осенью. Если к власти в Германии придут "зеленые", то США осуществят попытку остановки запуска газопровода.