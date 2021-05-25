В Сети появилось видео допроса девушки Протасевича

Девушка на видео рассказала, что со своим парнем Романом Протасевичем она летела на одном самолете.
Государственные белорусские СМИ распространили видео с допросом девушки Романа Протасевича, россиянкой Софии Сапеги, которых 23 мая задержали в Минске после посадки самолета Ryanair. На видео она призналась, что является редактором Telegram-канала Черная книга Беларуси, сообщает Белсат.
Девушка на видео рассказала, что с Романом Протасевичем она летела на одном самолете. Она также призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личную информацию о белорусских сотрудниках внутренних дел. На этом 25-секундный ролик обрывается.
Задержание Романа Протасевича - о чем сообщалось ранее:
- 23 мая в Минске экстренно сел самолет компании Ryanair, выполнявший рейс Афины-Вильнюс, якобы из-за заложенной на борту бомбы. Взрывное устройство не нашли.
- Среди пассажиров находился оппозиционный блогер, создатель телеграм-канала Nexta Роман Протасевич. Он был задержан белорусскими силовиками.
- Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская назвала это "операцией спецслужб" и отметила, что Протасевичу в Беларуси может угрожать смертная казнь.
- В Евросоюзе резко отреагировали на действия Минска и потребовали объяснений от белорусских властей.
Автор: Екатерина Трохимчук