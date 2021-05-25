В Сети появилось видео допроса девушки Протасевича

Появилось видео допроса Софии Сапеги / instagram/sapega_sofia

Государственные белорусские СМИ распространили видео с допросом девушки Романа Протасевича, россиянкой Софии Сапеги, которых 23 мая задержали в Минске после посадки самолета Ryanair. На видео она призналась, что является редактором Telegram-канала Черная книга Беларуси, сообщает Белсат.

Девушка на видео рассказала, что с Романом Протасевичем она летела на одном самолете. Она также призналась, что является редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личную информацию о белорусских сотрудниках внутренних дел. На этом 25-секундный ролик обрывается.

Задержание Романа Протасевича - о чем сообщалось ранее: