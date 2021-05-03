В Белом доме раскрыли планы Байдена по встрече с Путиным

Байден намерен поговорить с Путиным о стабилизации отношения США и России - Блинкен / Фото Reuters

Президент США Джо Байден в ходе встречи с российским главой государства Владимиром Путиным намерен обсудить стабилизацию отношений Вашинтона и Москвы. В Белом доме не стремятся к конфронтации с РФ, однако будут отвечать на действия российского государства, которые посчитают недружественными. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.

В ходе совместной с главой МИД Великобритании Домиником Раабом пресс-конференции он рассказал о том, что Байден в начале своей президентской каденции сразу заявил, что США будут жестко отвечать на агрессивные действия России. В то же время Вашингтон стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой и не намерен идти на конфронтацию. Президент Байден скажет об этом Путину во время переговоров.Читайте такжеВ США раскрыли планы по встрече Байдена и Путина

"Президент Байден уже давно - еще до того, как он стал президентом - четко заявлял, что если Россия решит действовать безрассудно или агрессивно, мы примем ответные меры. Но мы не стремимся к эскалации (двусторонних отношений), мы бы предпочли иметь более стабильные, более предсказуемые отношения. И если Россия двигается в этом направлении, то и мы тоже. И я думаю, что у президента Байдена будет возможность, когда он встретится с президентом Путиным, поговорить об этом напрямую", - подчеркнул Энтони Блинкен.

Встреча Байдена и Путина