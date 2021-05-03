В Белом доме раскрыли планы Байдена по встрече с Путиным

Вашингтон не стремится к обострению отношений с Москвой, сказал Энтони Блинкен.
Президент США Джо Байден в ходе встречи с российским главой государства Владимиром Путиным намерен обсудить стабилизацию отношений Вашинтона и Москвы. В Белом доме не стремятся к конфронтации с РФ, однако будут отвечать на действия российского государства, которые посчитают недружественными. Об этом заявил глава Госдепа Энтони Блинкен.
В ходе совместной с главой МИД Великобритании Домиником Раабом пресс-конференции он рассказал о том, что Байден в начале своей президентской каденции сразу заявил, что США будут жестко отвечать на агрессивные действия России. В то же время Вашингтон стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой и не намерен идти на конфронтацию. Президент Байден скажет об этом Путину во время переговоров.Читайте такжеВ США раскрыли планы по встрече Байдена и Путина
"Президент Байден уже давно - еще до того, как он стал президентом - четко заявлял, что если Россия решит действовать безрассудно или агрессивно, мы примем ответные меры. Но мы не стремимся к эскалации (двусторонних отношений), мы бы предпочли иметь более стабильные, более предсказуемые отношения. И если Россия двигается в этом направлении, то и мы тоже. И я думаю, что у президента Байдена будет возможность, когда он встретится с президентом Путиным, поговорить об этом напрямую", - подчеркнул Энтони Блинкен.
Встреча Байдена и Путина
- Президент США Джо Байден провел телефонные переговоры с хозяином Кремля Владимиром Путиным 13 апреля. В ходе разговора он заявил Путину о поддержке Украины, предупредил о санкциях в отношении России и предложил провести встречу на территории нейтральной страны в Европе.
- Через два дня, 15 апреля, США ввели новые санкции против России. Американские ограничения распространяются на деятельность 6 российских технологических компании, а также 32 физических и юридических лиц. Также в Вашингтоне приняли решение о выдворении 10 американских дипломатов.
- 16 апреля Россия решила запустить ответные санкции против США. Москва внесла в "черные списки" ряд американских высокопоставленных чиновников, которым запретили въезд на территорию российского государства.
- В МИД России после этого заявили, что американские санкции ставят под сомнение возможность проведения встречи Байдена и Путина.
- Позже помощник Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан усомнился в том, что встреча Байдена и Путина состоится. По его словам, для реализации такого мероприятия должны быть определены условия.