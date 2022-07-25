Венгры не станут смешанной расой: премьер Орбан выступил с резкой ультраправой речью

Виктор Орбан / коллаж УНИАН

Венгерский премьер Виктор Орбан публично выступил с ультраправой теорией ‒ мол, он против "смешивания" европейских и неевропейских рас. Об этом сообщает британское издание Guardian.

"Мы [венгры ‒ Главред] не смешанная раса. И мы не хотим становиться смешанной расой", — сказал Орбан. Более того, Орбан добавил ‒ десктаь, те страны, где "смешиваются европейцы и неевропейцы", больше не являются нациями в принципе.

Как говорят венгерские эксперты, Орбан годами выступал с похожими заявлениями. Но впервые высказался в резко ультраправых терминах.

Венгерский премьер совершил такое выступление в своей показательной ежегодной речи в Бейле-Тушнаде (Румыния). Здесь он ранее выступал с основными политическими идеями и идеологическими направлениями. Восемь лет именно здесь он грозился построить "нелиберальную демократию" в Венгрии.

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Напомним, пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко раскритиковал заявление Орбана о неэффективности европейских санкций, введенных против России. Он заявил, что европейскую экономику убивают не санкции, а гибридная война РФ.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости максимального санкционного ограничения передвижения вне России всех, кто входит в политическое и военное окружение президента РФ.

Позже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Евросоюз в том, что он якобы занял "неправильную позицию в войне", которую начал Путин против Украины. Он заявил, что Европе не нужно было становиться на сторону Украины, а необходимо было стать "между Россией и Украиной".

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