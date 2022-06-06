Разгорается дипломатический скандал: Данилов ответил Венгрии на скандальное заявление о Зеленском

Алексей Данилов Петер Сийярто / president.gov.ua, УНИАН

Министерство иностранных дел Украины не оставит без внимания критику главы венгерской дипломатии Петера Сийярто в сторону украинского президента Владимира Зеленского.

Как заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, чиновник публично поддержал высказывания своего коллеги спикера венгерского парламента Ласло Кевера.

"Это поддержал министр иностранных дел Венгрии. Это немного другое дело, потому что он официальное должностное лицо. И то, что он поддержал позорные слова о нашем президенте - это совсем другая ситуация. Я думаю, что будет нота нашего МИДа", - сказал Данилов.

Что заявили в Венгрии президенту Зеленскому

Ранее главы венгерского парламента Ласло Кевер выразил мнение о "психических проблемах" у президента Украины Владимира Зеленского из-за того, что он решительно, иногда жестко просит партнеров о поддержке.

Кевер заявил, что не припоминает из своих наблюдений за международной политикой, чтобы когда-то лидер нуждающейся в помощи страны так "поднимал голос против кого-то", как это делает Владимир Зеленский, обращаясь не только к официальному Будапешту, но и, например, канцлеру Германии.

"Обычно тот, кто нуждается в помощи, просит об этом вежливо - конечно, настойчиво, но просит, а не требует или угрожает. Угрожают врагам, а не тем, кого хотят иметь друзьями. Здесь какая-то личная психическая проблема", - сказал Ласло Кевер.

Спикер сказал также, что ожидает проблем для украинских венгров после войны и "нужно быть очень осторожными", чтобы не дошло до того, что венгерскому меньшинству придется совсем покинуть родину.

Кроме того, Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в Facebook поддержал слова спикера венгерского парламента.

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