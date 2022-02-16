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Возможное нападение России: Европарламент принял резолюцию по Украине

16 февраля 2022, 18:53

Лидеры Европарламента выразили свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Европарламент принял резолюцию по Украине / Фото: AP

Лидеры Европарламента в среду, 16 февраля, приняли заявление по ситуации в Украине, в которой осудили военную агрессию со стороны России и потребовали полного вывода войск с украинской границы.

"Украина стоит перед угрозой беспрецедентной военной агрессии со стороны Российской Федерации. Это не только угроза безопасности Украины и безопасности ее народа. Это также угроза процветающему демократическому и экономическому развитию Украины, международному порядку, основанному на правилах, и безопасности Европы в целом", - говорится в заявлении.

Лидеры Европарламента выразили свою непоколебимую поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.

"Мы твердо убеждены в том, что выбор любой страной союзников не должен быть одобрен третьей страной. Мы поддерживаем дипломатические усилия европейских лидеров по разрядке напряженности и призываем Россию внести свой вклад в немедленную деэскалацию", - сказано в заявлении.

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Также в Европарламенте подтвердили намерение поддержать "решительный ответ, если Россия продолжит не соблюдать свои международные обязательства и нападет на Украину".

"Мы вновь обращаемся к Совету Европейского Союза с призывом оставаться готовыми к скорейшему принятию жестких экономических и финансовых санкций против Российской Федерации в тесном сотрудничестве с трансатлантическими партнерами и другими единомышленниками. Такие санкции должны включать в себя исключение России из системы SWIFT, индивидуальные санкции в отношении лиц, близких к президенту России и их семьям, влекущие за собой замораживание финансовых и физических активов в ЕС и запреты на поездки. Мы повторяем наш призыв к немедленной остановке проекта "Северный поток-2", если Россия начнет атаку на Украину", - говорится в заявлении.

Лидеры Европарламента выразили "безраздельную солидарность с народом Украины".

Также в заявлении содержится призыв и к Украине "сохранять единство и твердость в своих комплексных реформах в соответствии с обязательствами, взятыми в рамках Соглашения об ассоциации с ЕС и углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли".

Санкции против России

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости срочно ввести санкции против России. По его словам, после вторжения РФ в Украину они не будут иметь никакого смысла.

Соединенные Штаты Америки могут ввести против Российской Федерации превентивные санкции. Такую возможность не исключил глава международного комитета сената США Роберт Менендес.

По его словам, новые ограничительные меры против РФ вероятны на случай обострения ситуации вокруг Украины.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, после разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Соединенное Королевство разработало санкции против России на случай вторжения в Украину.

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