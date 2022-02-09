Зеленский пообщался с новой главой Европарламента: о чем говорили

Зеленский пообщался с новой главой Европарламента

Глава государства Владимир Зеленский в среду, 9 февраля, провел разговор с новоизбранным председателем Европарламента Робертой Метсолой. Президент поздравил ее с избранием и поблагодарил за поддержку.

"В телефонном разговоре с Робертой Метсолой поздравил ее с недавним избранием президентом Европейского парламента", - написал Зеленский в Twitter.

Глава государства добавил, что в ходе беседы поблагодарил ее за неизменную поддержку Украины со стороны Европарламента в условиях угрозы российской агрессии.

"Продолжаем взаимодействие с целью реализации европейских стремлений Украины", - заключил Зеленский.

Санкции против России

Ранее президент Владимир Зеленский заявил о необходимости срочно ввести санкции против России. По его словам, после вторжения РФ в Украину они не будут иметь никакого смысла.

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Соединенные Штаты Америки могут ввести против Российской Федерации превентивные санкции. Такую возможность не исключил глава международного комитета сената США Роберт Менендес.

По его словам, новые ограничительные меры против РФ вероятны на случай обострения ситуации вокруг Украины.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, после разговора с президентом России Владимиром Путиным заявил, что Соединенное Королевство разработало санкции против России на случай вторжения в Украину.

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