"Все может ухудшиться без предупреждения": посольство США посоветовало своим гражданам покинуть Украину

Тем гражданам, которые не могут сейчас купить билет до США, в посольстве пообещали предоставить кредиты.
На сайте посольства США в Украине появилось сообщение с адресованными американцам рекомендациями покинуть Украину из-за угрозы российского вторжения.
"Ситуация с безопасностью в Украине по-прежнему остается непредсказуемой из-за возросших угроз военных действий России и может ухудшиться без предупреждения", – сказано в сообщении посольства США.
Американцам рекомендуют уезжать через Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.
В сообщении даже есть ссылка на онлайн-форму для быстрой связи при необходимости. Она нужна тем американцам, которые хотят остаться в Украине.
В ведомстве добавили, что американцы могут покинуть Украину, воспользовавшись коммерческими рейсами или любыми другими видами частного транспорта. Тем гражданам, которые не могут сейчас купить билет до США, в посольстве пообещали предоставить кредиты.
На сайте посольства перечислены правила пересечения границ стран-соседей Украины в условиях коронавируса.
В посольстве сообщают, что оно все равно продолжит свою работу.
Напомним, 24 января Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских государственных служащих и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.
28 января министр обороны Алексей Резников заявил, что разведка Украины не фиксирует каких-либо существенных отличий в ситуации с войсками РФ у границ от обстановки, которая наблюдалась весной прошлого года. Сейчас у украинских рубежей наблюдается около 130 тысяч войск вместе с военной техникой. Положение изменилось только в Беларуси, и Киев за этим внимательно следит.
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