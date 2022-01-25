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Вторжение России: Канада призвала членов семей дипломатов покинуть Украину

25 января 2022, 17:18
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Посольство Канады в Киеве и консульство во Львове будут оставаться открытыми.

Украина Канада
Канада забирает своих граждан из Украины / УНИАН

Канада вслед за рядом стран, а именно - США, Великобританией, Германией и Австралией призвала членов семей дипломатов выехать из Украины из-за опасений вторжения России.

Как сообщает The Globe And Mail, указание покинуть нашу страну получили супруги сотрудников посольства и дети до 18 лет.

"Безопасность канадских дипломатов и семей, несомненно, является первоочередной", — заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо накануне, 24 января.

По его словам, правительство "отслеживает ситуацию в Украине очень внимательно".

При этом официального подтверждения об этом пока нет.

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Однако на данный момент на правительственном сайте Канады в разделе по поводу путешествий обновлен статус поездок в Украину.

"Избегайте необязательных поездок из-за постоянных угроз со стороны России и наращивания войск в стране и вокруг нее", - говорится на портале.

Читайте такжеБелый дом созывает два секретных брифинга в свете информации о вторжении России в УкраинуНапомним, Министерство иностранных дел Японии призвало своих граждан покинуть Украину. Им рекомендуют воздержаться от посещения нашей страны.

Также ранее Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских государственных служащих и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.

В заявлении посольства США в Украине отмечается, что "санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они желают; их выезд не обязателен".

При этом посольство США в Киеве остается открытым для регулярной работы.

Кроме того, позже стало известно, что Великобритания начала отзывать сотрудников посольства страны в Украине на фоне опасений российского вторжения.

Конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.

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