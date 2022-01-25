Вторжение России: Канада призвала членов семей дипломатов покинуть Украину

Посольство Канады в Киеве и консульство во Львове будут оставаться открытыми.
Канада вслед за рядом стран, а именно - США, Великобританией, Германией и Австралией призвала членов семей дипломатов выехать из Украины из-за опасений вторжения России.
Как сообщает The Globe And Mail, указание покинуть нашу страну получили супруги сотрудников посольства и дети до 18 лет.
"Безопасность канадских дипломатов и семей, несомненно, является первоочередной", — заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо накануне, 24 января.
По его словам, правительство "отслеживает ситуацию в Украине очень внимательно".
При этом официального подтверждения об этом пока нет.
Однако на данный момент на правительственном сайте Канады в разделе по поводу путешествий обновлен статус поездок в Украину.
"Избегайте необязательных поездок из-за постоянных угроз со стороны России и наращивания войск в стране и вокруг нее", - говорится на портале.
Читайте такжеБелый дом созывает два секретных брифинга в свете информации о вторжении России в УкраинуНапомним, Министерство иностранных дел Японии призвало своих граждан покинуть Украину. Им рекомендуют воздержаться от посещения нашей страны.
Также ранее Государственный департамент США дал разрешение на добровольный отъезд американских государственных служащих и обязал уехать членов их семей из посольства в Киеве.
В заявлении посольства США в Украине отмечается, что "санкционированный отъезд дает этим работникам возможность уехать, если они желают; их выезд не обязателен".
При этом посольство США в Киеве остается открытым для регулярной работы.
Кроме того, позже стало известно, что Великобритания начала отзывать сотрудников посольства страны в Украине на фоне опасений российского вторжения.
Конкретных угроз британским дипломатам не поступало, но около половины сотрудников, работающих в Киеве, вернутся в Великобританию.
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