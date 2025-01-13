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ВСУ заблокировали 140 тысяч оккупантов: аналитик рассказал о ситуации на Курщине

Анна Косик
13 января 2025, 04:31
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Силы обороны достигли серьезного успеха в Курской операции именно в военной составляющей.
ВСУ заблокировали 140 тысяч оккупантов: аналитик рассказал о ситуации на Курщине
Враг терпит провал в Курской области / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скрин с карты DeepState

Что сказал Снегирев:

  • ВСУ заблокировали десятки тысяч элитных военных РФ
  • Резервы врага исчерпаны
  • Оккупанты не могут вытеснить ВСУ из Курской области

Операция украинских сил в Курской области страны-агрессора России продолжается почти 6 месяцев и за это время ВСУ заблокировали 50 тысяч так называемых "элитных" российских военных на территории врага.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военно-политический аналитик Дмитрий Снегирев. По его словам, среди них есть морские пехотинцы, бригады спецназначения Главного разведывательного управления, а также дивизии спецназначения Росгвардии.

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"Это позволило Силам обороны Украины удержать ситуацию прежде всего в Донецкой области и не позволило оккупантам развить там тактические успехи. Аналогично и на других направлениях - в Запорожской и Херсонской областях", - пояснил аналитик.

Из-за успеха ВСУ в Курской области командованию РФ также пришлось создать те две оперативно-тактические группировки "Брянск" и "Белгород", численность которых составляет около 90 тысяч военных.

То есть фактически, украинские военные заблокировали 140 тысяч военнослужащих РФ на территории противника. Эти россияне, что понятно, не участвуют в боевых действиях на украинском фронте, что является очень серьезным успехом Курской операции в военной составляющей.

Кроме этого, как отметил Снегирев, действия ВСУ в Курской области показали, что резервы оккупантов исчерпаны. Именно поэтому России пришлось обращаться за помощью к КНДР.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армия КНДР / Инфографика: Главред

"Почти полгода присутствия Сил обороны Украины на территории РФ - яркое свидетельство того, что вооруженные силы страны-оккупанта не в состоянии вытеснить украинские войска. А это политические поражения Российской Федерации уже на международной арене. Мы поменяли парадигму проведения "специальной военной операции". И суммарное количество баллов в пользу Сил обороны Украины - более чем достаточное", - подытожил он.

Операция в Курской области - последние новости

Напомним, в Курской области массированный штурм агрессоров недавно успешно отразила 47 отдельная механизированная бригада "Магура", вместе со смежными подразделениями Сил обороны. Для атаки оккупанты привлекли огромное количество техники и личного состава, штурмы осуществлялись накатами в 6 волн, но успеха противник не достиг.

Накануне, как писал Главред, также стало известно, что украинские военные продолжают продвижение в Курской области России, в частности на северо-запад от Суджи.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины осуществили тактическую операцию на территории Курской области РФ, которая переросла в стратегический успех, показав слабость российского режима.

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Кто такой Дмитрий Снегирев

Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) - эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Выступает на радио, телевидении и Интернет-ресурсах в качестве эксперта по военной и политической тематике.

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