"Выкинули людей из своих квартир и бросили в палатках": "беженцы" с Донбасса в слезах ночуют в поле

В социальных сетях люди шокированы тем, что людей вынудил покинуть свои дома и квартиры.
Эвакуированных людей из "ЛДНР", которым обещали санатории и базы отдыха, селят среди поля в палатках.
В Сети появились кадры, где будут ночевать жители ОРДЛО. Их поместили среди поля в палатках с двухъярусными кроватями, которые стоят по двум сторонам узких проходов.
Российские СМИ сообщают, что палатки, в которых селят людей, с подогревом. Известно также, что эти палатки надувные.
В социальных сетях люди шокированы тем, что людей вынудил покинуть свои дома и квартиры и вместо этого в феврале поселили в палатках.
"Это как же надо ненавидеть, презирать людей, чтобы вот так, ради пропаганды выдернуть их насильно из своих домов и высадить в поле, в палатки", – пишут люди.
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Эвакуация жителей ОРДЛО
В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине.
При этом в российских СМИ запустили дезинформацию о том, что в результате обстрела якобы пострадал детсад на территории так называемой "ЛНР".
Вечером 17 февраля пророссийские боевики возобновили обстрел Станицы Луганской. В результате обстрела разрушен жилой дом.
18 февраля главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин из-за якобы обострения военного конфликта на Донбассе объявил массовую эвакуацию населения.
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу в 10 тыс. рублей.
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