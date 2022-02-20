"Выкинули людей из своих квартир и бросили в палатках": "беженцы" с Донбасса в слезах ночуют в поле

Беженцы из ОРДЛО / соцсети

Эвакуированных людей из "ЛДНР", которым обещали санатории и базы отдыха, селят среди поля в палатках.

В Сети появились кадры, где будут ночевать жители ОРДЛО. Их поместили среди поля в палатках с двухъярусными кроватями, которые стоят по двум сторонам узких проходов.

Российские СМИ сообщают, что палатки, в которых селят людей, с подогревом. Известно также, что эти палатки надувные.

В социальных сетях люди шокированы тем, что людей вынудил покинуть свои дома и квартиры и вместо этого в феврале поселили в палатках.

"Это как же надо ненавидеть, презирать людей, чтобы вот так, ради пропаганды выдернуть их насильно из своих домов и высадить в поле, в палатки", – пишут люди.

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Эвакуация жителей ОРДЛО

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине.

При этом в российских СМИ запустили дезинформацию о том, что в результате обстрела якобы пострадал детсад на территории так называемой "ЛНР".

Вечером 17 февраля пророссийские боевики возобновили обстрел Станицы Луганской. В результате обстрела разрушен жилой дом.

18 февраля главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин из-за якобы обострения военного конфликта на Донбассе объявил массовую эвакуацию населения.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу в 10 тыс. рублей.

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