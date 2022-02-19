"Лучше бы пересидели в подвалах": к эвакуации из ОРДЛО людей в России не подготовились

К эвакуации из ОРДЛО людей в России не подготовились / Facebook / Елена Романова

Боевики на Донбассе из группировок "Л/ДНР" (в лице главарей Пулишина и Пасечника) 18 февраля начали "эвакуацию" жителей временно оккупированных районов в Россию в Ростовскую область. Людям обещали комфортные условия расселения, но в результате их привезли и бросили на произвол судьбы. Такое видео опубликовал на своем Telegram-канале журналист и блогер Дениса Казанского.

Он говорит, что больше тридцати автобусов с женщинами, стариками и детьми всю ночь простояли в пределах поселка Красный Десант (Неклиновский район, Ростовской области).

Первые автобусы с украинцами начали прибывать еще до полуночи. На пограничном переходе "Матвеев Курган" беженцев пересаживали в автобусы. Тогда их направляли в Неклиновский район, где должны были организовать пункты временного размещения. Но ничего не было сделано.

"Сотни беженцев с ночи стоят в автобусах в Красном Десанте под Таганрогом. Их никто не принимает, дети 12 часов без горячего питания. Туалет – в полях. У младенцев заканчивается смесь. Ростовская область не готова к приему беженцев. Люди говорят: лучше бы пересидели в подвалах",– сообщают российские СМИ.

Тем не менее сотням людей, включая очень маленьких детей, так и пришлось остаться в автобусах.

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Война на Донбассе и эвакуация мирного населения:

В четверг, 17 февраля, во время обстрела со стороны временно оккупированных территорий ОРЛО один из снарядов попал в детский сад в Станице Луганской на Луганщине.

При этом в российских СМИ запустили дезинформацию о том, что в результате обстрела якобы пострадал детсад на территории так называемой "ЛНР".

Вечером 17 февраля пророссийские боевики возобновили обстрел Станицы Луганской. В результате обстрела разрушен жилой дом.

18 февраля главарь террористической группировки "ДНР" Денис Пушилин из-за якобы обострения военного конфликта на Донбассе объявил массовую эвакуацию населения.

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России срочно обеспечить выплату каждому прибывающему в Ростовскую область из Донбасса беженцу в 10 тыс. рублей.