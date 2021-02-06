"Взрывы гремят, гибнут люди": Лукашенко прогрозил "войнушкой"

Непризнанный лидер беларусов напомнил о ситуации в Сирии и Ираке, где люди страдают годами от того, что геополитические игроки продвигают свои интересы.
В том случае, если Беларуси не удастся найти выход из сложившегося политического кризиса, страна запросто может подойти к ожесточённой войне. Об этом сказал непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.
Он заметил, что события последних месяцев показали необходимость серьезнее подходить к процессу обучения молодежи. Иначе, считает он, страну в перспективе ждут большие проблемы.
"Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке. И боюсь, что в условиях геополитического разлома мы не сможем удержаться в рамках внутреннего раздрая и какой-то гражданской войны: обязательно вмешаются другие игроки. Я часто намекаю: смотрите, чтобы наша Беларусь не стала полем битвы, полем войны, где будут решаться не наши вопросы", — сказал он.
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Лукашенко при этом напомнил о ситуации в Сирии и Ираке, где люди страдают годами от того, что геополитические игроки продвигают свои интересы.
"Взрывы гремят, гибнут люди, а нефть качают", — добавил он.
Также Лукашенко призвал"своими руками не привести страну в этот хаос".
"Я еще раз намекаю на то, что нам очень много нужно будет потрудиться с нашей молодежью, чтобы уберечь их от плохого будущего, потому что им жить…Это не дело, когда преподаватели и студенты вузов выступают как какая-то отдельная сила по дезорганизации общества и уничтожению той системы, которую мы создавали четверть века", — резюмировал он.
Александр Лукашенко - о чем ранее шла речь:
- 28 января белорусский глава государства Александр Лукашенко заявил, что в России невозможно осуществить блицкриг, поэтому протесты в государстве будут длительными. Он утверждает, что в Беларуси хотели осуществить молниеносное свержение власти с последующим вводом в страну войск НАТО.
- По его словам, протесты в России 23 января стали первой репетицией, далее политические акции в стране будут продолжаться. Причем Лукашенко спрогнозировал, что митинги продлятся до выборов в Госдуму (которые назначены на сентябрь 2021 года, - ред.) и будут идти даже после голосования.
- Лукашенко также объявил о намерении ограничить работу социальных сетей на территории Беларуси по причине их серьезного влияния на протестный потенциал населения.