"Взрывы гремят, гибнут люди": Лукашенко прогрозил "войнушкой"

Лукашенко пригрозил войной в Беларуси / Reuters

В том случае, если Беларуси не удастся найти выход из сложившегося политического кризиса, страна запросто может подойти к ожесточённой войне. Об этом сказал непризнанный президент Беларуси Александр Лукашенко, пишет БЕЛТА.

Он заметил, что события последних месяцев показали необходимость серьезнее подходить к процессу обучения молодежи. Иначе, считает он, страну в перспективе ждут большие проблемы.

"Если не переломим ситуацию, мы подойдем к войнушке. И боюсь, что в условиях геополитического разлома мы не сможем удержаться в рамках внутреннего раздрая и какой-то гражданской войны: обязательно вмешаются другие игроки. Я часто намекаю: смотрите, чтобы наша Беларусь не стала полем битвы, полем войны, где будут решаться не наши вопросы", — сказал он.

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Лукашенко при этом напомнил о ситуации в Сирии и Ираке, где люди страдают годами от того, что геополитические игроки продвигают свои интересы.

"Взрывы гремят, гибнут люди, а нефть качают", — добавил он.

Также Лукашенко призвал"своими руками не привести страну в этот хаос".

"Я еще раз намекаю на то, что нам очень много нужно будет потрудиться с нашей молодежью, чтобы уберечь их от плохого будущего, потому что им жить…Это не дело, когда преподаватели и студенты вузов выступают как какая-то отдельная сила по дезорганизации общества и уничтожению той системы, которую мы создавали четверть века", — резюмировал он.

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