Угроза планетарной революции: Лукашенко анонсировал удар по соцсетям в Беларуси

Мы на пороге принятия решения по соцсетям - Лукашенко / Reuters

Официальный Минск готовится к принятию мер, направленных на ограничение работы социальных сетей на территории Беларуси. Причиной тому является их влияние на протестный потенциал населения. При этом власти сомневаются, что их инициатива увенчается успехом.

Как сообщает белорусское информагентство Белта, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что социальные сети рано или поздно будут подвергаться цензуре. Процесс должны запускать лидирующие государства, так как РБ не может обеспечить меры в отношении соцсетей самостоятельно.

"Наверное, тот, кто породил этого змея и выпустил из бутылки, и должен этот процесс начинать. Мы вообще это сделать не сможем. Если мы закроем одно направление, у нас вылезет в другом", - считает Лукашенко.Читайте такжеЛукашенко признался, почему устроил себе тайную инаугурацию

По его мнению, мессенджеры и социальные сети могут привести к планетарным революциям, что подтверждают события в Беларуси, которые якобы управлялись с территории Польши и Литвы при помощи Сети. Поэтому Беларусь готовится к принятию решения об ограничении работы соцсетей.

"Благодаря социальным сетям и мессенджерам мы можем сейчас породить планетарную революцию. Вы видите, что сегодня во всех странах происходят подобные события, которые управляются через эти сети и не с места. Как у нас было: все управлялось с территории Польши и Литвы. Поэтому да, мы на пороге принятия этих решений. Но исходить они должны от сильных мира сего", - подчеркнул Александр Лукашенко.

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