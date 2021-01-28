Лукашенко предупредил Кремль и объявил о протестах в России

Протесты в России 23 января - это первая репетиция будущих акций, - Лукашенко / Reuters

Подготовка к протестам в России происходит по аналогии с протестными акциями в Беларуси. Российские митинги, которые прошли 23 января, являются фактически первой репетицией. До выборов в Госдуму и после голосования российское государство может столкнуться с уличными акциями.

Как сообщает белорусское информагентство Белта, президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе совещания заявил, что российский сценарий протестов похож на белорусский. Как полагает глава государства, протестные акции в России могут длиться до выборов в Госдуму и после того, как пройдет голосование (выборы в Госдуму РФ назначены на 19 сентября, - ред.).

"Все делают, как у нас, за исключением (того, что) игра будет вдолгую, до думских выборов. Это будет первая репетиция. Получится - не получится. А после думских выборов будет еще моднее. Они умеют играть вдолгую", - предупредил он.

Также политик добавил, что официальный Минск уже информировал российские власти по поводу данной ситуации.Читайте такжеКрушение режима Путина: в России сделали прогноз о президентстве Навального

"Мы это видели, по линии спецслужб, и МВД, и КГБ знают. Мы постоянно информировали россиян. Мы видели, что это все готовят для России", - подчеркнул Александр Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что российские протесты, в отличие от белорусских событий в августе 2020 года, будут направлены на постепенное расшатывание властей, так как в России невозможно реализовать сценарий блицкрига.

Протесты в России