Эксперт объяснил, почему Лукашенко объявил о затяжных протестах в России

Протесты в Беларуси-2020 не были направлены против России, утверждает Юрий Губаревич.
В предыдущие годы протесты в Беларуси основывались не только на требовании демократических изменений в стране, но и на факторе возможной российской угрозы. Однако прошлогодние митинги были направлены скорее против диктатуры Александра Лукашенко, фальсификации избирательного процесса и насилия против активистов. При этом заявлением об уличных акциях в России глава республики пытается действовать в своих интересах.
Как заявил белорусский оппозиционер, лидер гражданского движения За свободу Юрий Губаревич в эфире телеканала Украина 24, в прошлые годы протестные настроения в значительной степени базировались на потенциальной российской угрозе для Беларуси и стремлении к демократии. Но прошлогодние политические акции – это уже выступления против личной власти Лукашенко в стране.
"То, что происходило в 2020 году, скорее основывалось на протестах против диктатуры Александра Лукашенко, сфальсифицированных выборов. И также отдельной строкой можно прописать протесты против применения чрезмерного насилия. Внешнеполитический вектор не играл значительной роли", - отметил политик.Читайте также"Долой царя": Россию охватила волна протестов против Путина, более 5000 задержанных
Впрочем, он акцентировал внимание на том, что Лукашенко неспроста предупредил Россию о протестах. Его слова не адресованы белорусскому обществу, которое не реагирует на заявления политика. Это игра с целью использовать внешнюю ситуацию на собственную пользу.
"Не нужно быть большим пророком, чтобы предсказать, что и путинский режим, который длительное время обкрадывает россиян и удерживает их в состоянии послушных рабов, как это пытается делать и Лукашенко, вызовет протесты внутри России. Однако Лукашенко попытается использовать это в свою пользу", - подчеркнул Губаревич.
Александр Лукашенко новости
- 28 января белорусский глава государства Александр Лукашенко заявил, что в России невозможно осуществить блицкриг, поэтому протесты в государстве будут длительными. Он утверждает, что в Беларуси хотели осуществить молниеносное свержение власти с последующим вводом в страну войск НАТО.
- По его словам, протесты в России 23 января стали первой репетицией, далее политические акции в стране будут продолжаться. Причем Лукашенко спрогнозировал, что митинги продлятся до выборов в Госдуму (которые назначены на сентябрь 2021 года, - ред.) и будут идти даже после голосования.
- Лукашенко также объявил о намерении ограничить работу социальных сетей на территории Беларуси по причине их серьезного влияния на протестный потенциал населения.