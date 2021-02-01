Эксперт объяснил, почему Лукашенко объявил о затяжных протестах в России

Лукашенко пытается использовать протесты в России в свою пользу - белорусский политик / Reuters

В предыдущие годы протесты в Беларуси основывались не только на требовании демократических изменений в стране, но и на факторе возможной российской угрозы. Однако прошлогодние митинги были направлены скорее против диктатуры Александра Лукашенко, фальсификации избирательного процесса и насилия против активистов. При этом заявлением об уличных акциях в России глава республики пытается действовать в своих интересах.

Как заявил белорусский оппозиционер, лидер гражданского движения За свободу Юрий Губаревич в эфире телеканала Украина 24, в прошлые годы протестные настроения в значительной степени базировались на потенциальной российской угрозе для Беларуси и стремлении к демократии. Но прошлогодние политические акции – это уже выступления против личной власти Лукашенко в стране.

"То, что происходило в 2020 году, скорее основывалось на протестах против диктатуры Александра Лукашенко, сфальсифицированных выборов. И также отдельной строкой можно прописать протесты против применения чрезмерного насилия. Внешнеполитический вектор не играл значительной роли", - отметил политик.Читайте также"Долой царя": Россию охватила волна протестов против Путина, более 5000 задержанных

Впрочем, он акцентировал внимание на том, что Лукашенко неспроста предупредил Россию о протестах. Его слова не адресованы белорусскому обществу, которое не реагирует на заявления политика. Это игра с целью использовать внешнюю ситуацию на собственную пользу.

"Не нужно быть большим пророком, чтобы предсказать, что и путинский режим, который длительное время обкрадывает россиян и удерживает их в состоянии послушных рабов, как это пытается делать и Лукашенко, вызовет протесты внутри России. Однако Лукашенко попытается использовать это в свою пользу", - подчеркнул Губаревич.

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