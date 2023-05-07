"Я тебе по понятиям говорю, дон": Кадыров наорал на Пригожина из-за сдачи Бахмута

Кадыров нарезал задач Пригожину и потребовал якобы сидеть в обороне Бахмута, пока не подтянутся его "войска".

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Пригожин, Кадыров / коллаж Главред, фото скриншот с видео, Генштаб ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров жестко ответил главарю ЧВК "Вагнер" Евгению Пригожину, что тот собрался выводить своих боевиков из Бахмута 10 мая.

Кадыров записал видеообращение и заявил, что выручит своего "друга" Пригожина, попросившего у него поддержки, и отправляет в зону боевых действий свои первые отряды.

Кадыров также жестко пожаловался на Пригожина и сделал ему несколько замечаний, что главарь "вагнеровцев" якобы оставил для его бойцов самые тяжелые участки фронта.

видео дня

"Мы готовы взять Бахмут. Оставшуюся территорию мы возьмем с удовольствием. То, что Женя (Пригожин) считает километры, которые взял, - это неправда... Он взял хорошее место, удобное для себя. Остальные... сложные места, надо идти. Это последний бой... Я тебе по понятиям говорю, дон! Ты должен делать то, то и то. С тобой свяжутся люди и объяснят, дон!"", - объявил Кадыров.

Далее Кадыров добавил, что Попасную оккупировали не только "вагнеровцы", на чем настаивает Пригожин, но и его "тик-ток" отряды.

"Ты сказал, что вы взяли Попасную. Я тебе официально заявляю: в Попасной, дон, участвовали мы все. Мы все были там и наши отряды взяли Попасную. И другие места, которые тебе были плохи, нужно было братское плече, ты обращался к братьям-чеченцам", - сказал он.

Также Кадыров утверждает, что был удивлен последнему видео Пригожина, который на фоне десятки трупов своих наемников орет о нехватке боеприпасов.

"Я удивился, послушав твое последнее видео. У нас есть силы заменить любого, у кого не выдерживают нервы", - ответил Кадыров, уточнив, что на войну уже якобы выезжает один ОМОН "Ахмат", два батальона и один полк.

Кадыров / скриншот

Что заявил Пригожин о Бахмуте

Ранее главарь бандформирований наемников ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о том, что выводит свои подразделения из Бахмута Донецкой области. По его словам, захваченные позиции в городе он покидает Минобороны страны-агрессора РФ.

После этого заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что на самом деле РФ лишь стягивает "вагнеровцев" под Бахмут, чтобы попытаться взять город до 9 мая. Этими "вагнеровцами" РФ заменяет штурмовые отряды российских десантников.

При этом представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый заявил, что Пригожин цинично врет в своих заявлениях о ситуации в Бахмуте и состоянии "вагнеровцев". "Повар" Путина соврал о дефиците боеприпасов. На самом деле в Бахмуте Донецкой области продолжаются тяжелые бои, подчеркнул Череватый.

Смотрите видео о том, как Пригожин собрался бежать из Бахмута.

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