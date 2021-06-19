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Заявление Путина и Байдена по Донбассу: эксперт объяснил, к чему готовиться Украине

19 июня 2021, 05:28
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США по-прежнему поддерживают Украину в вопросе российско-украинского конфликта на Донбассе, считает Тарас Березовец.

Джо Байден
Байден мог более жестко отреагировать на ситуацию с войсками России у границ Украины – политолог / Reuters

В ходе встречи президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным не были достигнуты какие-либо договоренности по Украине. Штаты не позволили себе компромиссов, однако могли продемонстрировать более жесткую реакцию на концентрацию войск у украинских границ. Заявление глав американского и российского государств по Минским соглашениям не следует воспринимать как принуждение Украины. Вашингтон продолжит поддерживать Киев, в том числе и по вопросам Донбасса. Об этом заявил политтехнолог, директор компании BertaCommunications и сооснователь Украинского института будущего Тарас Березовец.

В своей колонке на Главреде он написал о том, что позитивом для Украины является отсутствие каких-либо договоренностей США и России по Киеву. Вашингтон не пошел на уступки по данному вопросу, однако Байден мог проявить более жесткую позицию, учитывая недавнюю ситуацию с войсками у границ украинского государства.

"Хорошая новость для нас заключается в том, что США и Россия ни до чего в отношении Украины не договорились. И, к счастью, что никаких компромиссов по Украине администрация Байдена себе не позволила. Но все равно не хватало жесткой реакции американского лидера на показательные военные учения России, которые происходили в Тихом океане возле Гавайев и на границах с Украиной", - отметил эксперт.

Также он добавил, что несмотря на заявления Путина и Байдена о поиске путей по реализации Минских соглашений, это не означает принуждение Украины к выполнению договоренностей в их нынешнем виде. США по-прежнему поддерживают Киев в данном вопросе и полагают, что "Минск" нарушают, в первую очередь, россияне.Читайте такжеМощная поддержка Киева и слова Байдена: в США раскрыли детали переговоров с Путиным

"Заявления по Минским соглашениям не стоит воспринимать так, что теперь и Москва, и Вашингтон вместе будут вынуждать Украину к полному выполнению "Минска" в его нынешнем виде. Позиция США осталась неизменной, и она ничем не отличается от позиции Трампа: Штаты продолжают утверждать, что Минские соглашения, в первую очередь, нарушает Россия, то есть не Украина является источником проблем и эскалации", - сказал Тарас Березовец.

Встреча Байдена и Путина

Переговоры хозяина Белого дома Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина состоялись 16 июня в Женеве в рамках американо-российского саммита.

В Госдепе по итогам встречи Байдена и Путина заявили, что американский глава государства сказал российскому лидеру о поддержке Украины. Также стороны обсудили вопросы урегулирования российско-украинского конфликта на базе Минских соглашений.

Байден предупредил Путина о том, что если связанные с Россией хакеры пойдут в атаку на ключевые объекты инфраструктуры США, то Вашингтон примет ответные меры.

17 июля заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд сказала, что Штаты не намерены отменять санкции против России, которые были введены из-за агрессии Москвы в отношении Киева.

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