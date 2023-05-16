"Здоровья ему в Беларуси никто не желает": политик рассказал о болезни Лукашенко

После того, как Лукашенко появился в Москве и Минске, стало очевидно, что он очень болен. Сейчас его вероятно будут приводить в порядок.

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Андрей Санников считает, что Лукашенко болен и будет сейчас использовать двойников / Коллаж Главред, фото: скриншот

Белорусский диктатор Александр Лукашенко вероятно серьезно болен. Сейчас его будут приводить в порядок, не исключено использование двойников самопровозглашенного президента Беларуси. Об этом в интервью Главреду рассказал белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников.

"По нему (Лукашенко, - ред.) видно, по крайней мере в эти дни, когда Лукашенко появился в Москве и Минске, что он очень болен. Сейчас, наверное, будут приводить его в порядок. Я не исключаю, что могут использовать и двойников. Мы знаем, что диктаторы считают, что наличие двойников – это принадлежность к какому-то классу господ. Видно, что Лукашенко, который набрал очень большой вес, вдруг появляется худеньким в хоккейной форме на льду, и пытается всем рассказать, что это он играет", - рассказал Санников.

Он добавил, что "достаточно интересно" наблюдать за Лукашенко и его двойниками, но это уже "трагифарс".

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"Потому что на каждое появление Лукашенко Интернет, несмотря на опасность, отзывается шквалом насмешек и мемов. Одно могу сказать – здоровья ему в Беларуси никто не желает", - отметил Санников.

Смотрите интервью Андрея Санникова Главреду:

Кто такой Андрей Санников Андре́й Оле́гович Са́нников (белор. Андрэй Алегавіч Саннікаў; 8 марта 1954, Минск) — белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь", кандидат в президенты Республики Беларусь в 2010 году, пишет Википедия.

Лукашенко болен - что известно

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