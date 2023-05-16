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"Здоровья ему в Беларуси никто не желает": политик рассказал о болезни Лукашенко

Анна Ярославская
16 мая 2023, 02:17
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После того, как Лукашенко появился в Москве и Минске, стало очевидно, что он очень болен. Сейчас его вероятно будут приводить в порядок.
Андрей Санников, Александр Лукашенко
Андрей Санников считает, что Лукашенко болен и будет сейчас использовать двойников / Коллаж Главред, фото: скриншот

Белорусский диктатор Александр Лукашенко вероятно серьезно болен. Сейчас его будут приводить в порядок, не исключено использование двойников самопровозглашенного президента Беларуси. Об этом в интервью Главреду рассказал белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников.

"По нему (Лукашенко, - ред.) видно, по крайней мере в эти дни, когда Лукашенко появился в Москве и Минске, что он очень болен. Сейчас, наверное, будут приводить его в порядок. Я не исключаю, что могут использовать и двойников. Мы знаем, что диктаторы считают, что наличие двойников – это принадлежность к какому-то классу господ. Видно, что Лукашенко, который набрал очень большой вес, вдруг появляется худеньким в хоккейной форме на льду, и пытается всем рассказать, что это он играет", - рассказал Санников.

Он добавил, что "достаточно интересно" наблюдать за Лукашенко и его двойниками, но это уже "трагифарс".

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"Потому что на каждое появление Лукашенко Интернет, несмотря на опасность, отзывается шквалом насмешек и мемов. Одно могу сказать – здоровья ему в Беларуси никто не желает", - отметил Санников.

Смотрите интервью Андрея Санникова Главреду:

Кто такой Андрей Санников

Андре́й Оле́гович Са́нников (белор. Андрэй Алегавіч Саннікаў; 8 марта 1954, Минск) — белорусский политический и общественный деятель, координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь", кандидат в президенты Республики Беларусь в 2010 году, пишет Википедия.

Лукашенко болен - что известно

9 мая на Красной площади в Москве прошел парад ко Дню победы.

Лукашенко стало плохо и его увезли на электромобиле, а после белорусский диктатор быстро вернулся в Минск.

Оппозиционный политик Павел Латушко заявил, что уже несколько дней неизвестно, где находится Лукашенко и в каком он состоянии. По его словам, у Лукашенко – проблемы с ногами.

Проект ВЧК-ОГПУ сообщил в Telegram со ссылкой на информированный источник, что в последнее время в Минск для лечения Лукашенко неоднократно вылетали "профессора" из Москвы, в частности из центра им. Бакулева.

"Судя по "набору врачей" у Лукашенко был какой-то сбой, который вызвал очень серьезные заболевания эндокринной системы и кардиологические заболевания. Чем был вызван сбой - неизвестно", - говорится в сообщении.

В Госдуме РФ раскрыли детали о болезни Лукашенко. Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин, заявил, что в болезни белорусского диктатора "нет ничего страшного", мол, Лукашенко "просто нужен отдых".

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