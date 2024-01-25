Жданов пояснил, в чем состоит коварный план Кремля насчет войны в Европе

Олег Жданов полагает, что сейчас Кремль специально нагнетает обстановку для того, чтобы спровоцировать страны НАТО.

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Для Путина главное – втянуть НАТО в войну - Олег Жданов/ коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В Генштабе страны-агрессора РФ прекрасно понимают, что прямое боевое столкновение войск НАТО и русской армии приведет к блицкригу, причем явно не в пользу России. Об этом в интервью Главреду рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт Олег Жданов.

"Механизм 5-й статьи НАТО позволяет европейцам в определенной степени ощущать себя защищенными. В Москве ведь тоже сидят не глупые люди, особенно в Генштабе. Думаю, они прекрасно понимают, что прямое боевое столкновение войск НАТО и РФ приведет к блицкригу, причем явно не в пользу России", ‒ сказал он.

Жданов полагает, что сейчас Кремль специально нагнетает обстановку для того, чтобы спровоцировать страны НАТО.

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"По моим наблюдениям, сейчас Кремль нагнетает обстановку для того, чтобы спровоцировать НАТО на агрессивный шаг. Возможны даже вооруженные провокации или косвенные террористические акты. Самое главное для Москвы – чтобы в НАТО дали ответ, хотя бы один выстрел в сторону России. Не заявление, а именно военное действие. И тогда Путин во всеуслышание объявит НАТО агрессивным блоком, который напал на Российскую Федерацию. И НАТО придется предпринимать ответные действия, нужно будет начинать консультации. По большому счету, согласно уставу организации, НАТО вступает в войну в полном составе. Однако есть проблема бюрократии: на Западе вспомнили, что есть и 4-я статья, которая идет перед 5-й, и в ней написано, что должны начаться консультации. Не "полный вперед", а сначала консультации, которые могут превратиться в бесконечный процесс. Для Путина главное – втянуть НАТО в войну. Если все 32 страны будут задействованы – это мировая война. И вот тогда, согласно задумкам Кремля, Путин предложит переговорный процесс", ‒ сказал он.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Противостояние РФ и НАТО

Как сообщал Главред, экс-советник министра внутренних дел и главы Офиса президента, военнослужащий ВСУ Виктор Андрусив считает, что российский диктатор Владимир Путин имеет готовность и политическую волю к запуску ракет по странам НАТО, но РФ не имеет намерений открытой войны с Североатлантическим альянсом.

Политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал о рисках начала войны НАТО и России и о том, какие это может иметь последствия для Украины. По словам эксперта, война НАТО и РФ - "для нас не угроза, а, наоборот, дополнительная безопасность".

Ранее Представитель страны-оккупанта России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов разразился угрозой в адрес Финляндии. Дескать, страна первой пострадает в том случае, если между Москвой и НАТО произойдет эскалация конфликта.

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