Жена Навального резко обратилась к Путину

Жена Навального обратилась к Путину / Instagram

Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия заявила, что проблемы со здоровьем у Навального начали появляться еще месяц назад.

"Все, кто знаком с Алексеем, знают: он не будет жаловаться до последнего. Будет терпеть, стараться справиться сам и шутить", – написала Юлия Навальная на своей странице в Instagram.

Она утверждает, что проблемы со спиной у ее мужа начались месяц назад – когда он находился в московском СИЗО, но после этапирования в колонию его состояние усугубилось.

По ее словам она нашла врача, который был готов приехать и осмотреть Алексея Навального, а адвокаты писали соответствующие ходатайства.

"Алексей запрещал нам говорить об этом, чтобы это не выглядело, как будто он жалуется", – признает Юлия Навальная.

По ее словам, супруг просил передать лекарства, но тюремщики не пропустили ни медикаменты, ни записку с гимнастическими упражнениями, которые могут облегчить боль.

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"Я требую дать Алексею возможность лечиться у тех врачей, которым он доверяет. Путин уже на всю страну рассказывал, что читает мои обращения к нему. Так вот: я требую немедленно освободить моего мужа, Алексея Навального, которого он запихнул в тюрьму незаконно. Запихнул потому, что боится политической конкуренции и хочет сидеть на троне до конца жизни. То, что происходит сейчас, - это личная месть и расправа над человеком, которая происходит у нас на глазах. Это должно быть немедленно прекращено", - заявила Юлия Навальная.

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Дело Навального - о чем ранее сообщал Главред:

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный 17 января прибыл в Россию из Германии, где он проходил лечение и реабилитацию после отравления химическим веществом Новичок. В аэропорту Шереметьево Навального задержали сотрудники полиции, так как он находился в федеральном розыске. Федеральная служба исполнения наказаний обвинила Навального в уклонении от прохождения мероприятий по контролю режима условного срока.

2 февраля Симоновский районный суд города Москвы вынес приговор Алексею Навальному. Суд принял решение заменить ему условный срок по делу Ив Роше на реальный. Политик был осужден на 3,5 года лишения свободы. Суд учел время пребывания Навального под домашним арестом, вследствие чего его собираются отправить в колонию на 2,8 лет.

Запад требует освободить Навального. Европейский суд по правам человека призвал РФ выпустить политика, однако в России не намерены выполнять требование ЕСПЧ.