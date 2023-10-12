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Журналист пояснил, может ли глобальная война начаться с Ближнего Востока

Дмитрий Видоменко
12 октября 2023, 10:23 обновлено 12 октября, 10:25
По мнению журналиста Цви Зильбера, сейчас мировая ситуация несколько похожа на ту, которая была еще во время Холодной войны.
Зильбер, Израиль
Как говорит Цви Зильбер, Третья мировая война уже идет / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com и cкриншот из видео

Третья Мировая война давно началась, просто не оформлена официально. Об этом в интервью Главреду рассказал израильский журналист Цви Зильбер.

"Лично я считаю, что Третья Мировая война давно идет, просто официально ее не признали. Посмотрите, что происходит в мире – Африка, Корея снова разогревается, Южный Кавказ, Ближний Восток, я уже не говорю про Украину. Просто везде все старые конфликты начали набухать. Я даже не знаю, с какого времени идет Третья мировая война – наверное, с начала с нападения Путина на Грузию, с 2008 года она идет в том или ином состоянии, просто ее не провозглашали. Но сейчас это становится все более очевидно. Есть ось России, Ирана и всех их сателлитов – Сирия, и, соответственно "ХАМАС", "Исламский джихад", "Хезболла". Сюда же можно отнести часть африканских стран, которые сейчас фактически находятся под влиянием России, Кубу, Венесуэлу, Северную Корею и еще целый ряд стран. Есть особняком стоящий Китай, который пытается ловить крупную рыбку и там, и там и делает из себя такое государство, с которым можно иметь дело. Такого тоталитарного, но рационального игрока. И есть западный мир. Есть, конечно, и инертная масса, так называемое болото, которые смотрят на все это со стороны", ‒ сказал он.

По мнению Зильбера, ситуация похожа на ту, которая была еще во время Холодной войны.

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"Это напоминает Холодную войну – ось демократии против оси Зла. И в этой ситуации Израилю не пришлось выбирать позицию, потому что эту позицию определил Иран", ‒ сказал он.

Кто такой Цви Зильбер

Цви Зильбер - израильский журналист, публицист и радиоведущий. Программный директор радиостанции "Лучшее радио".

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября боевики ХАМАСа прорвали границу Израиля и сектора Газа и выпустили тысячи ракет в сторону страны. В ответ Армия обороны Израиля начала наносить удары по военным объектам террористов.

Вечером 9 октября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к мощной массированной атаке, которой еще никогда не было. Политический деятель обратил внимание на тот факт, что важнейшей задачей подразделений израильских вооруженных сил окажется полная ликвидация каждой из целей организации ХАМАС на территории сектора Газа.

10 октября представители Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что операция в Секторе Газа началась. Отмечается, что уже есть первые результаты ударов. Представитель ЦАХАЛа отметил, что под удар авиации Израиля попали террористические объекты организации ХАМАС в секторе Газа.

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Нападение ХАМАС на Израиль Цви Зильбер
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