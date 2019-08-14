"Российский рынок потерян": у Зеленского назвали ограничители в торговле с РФ

В отношениях с РФ есть политические ограничители, подчеркнул Олег Устенко / dyvys.info

Российский рынок практически потерян для Украины, а что касается российского импорта – не всё решается экономическими факторами, заявил советник президента Украины, экономист Олег Устенко.

Он подчеркнул, что в вопросе импорта российских товаров помимо экономических, есть и политические ограничители.

"В экономике и экономической политике все более-менее понятно. Но жизнь была бы изумительно проста, если бы все решалось так, как должно решаться в экономике. Есть и политические ограничители. Возьмем, к примеру, санкции, которые были введены со стороны Украины. Они разные, но они шли как ответ на те санкции, которые против нас предприняла Россия" (18 апреля 2019 года правительство Российской Федерации ввело новые экономические санкции против Украины, - ред.), - сказал он в интервью Апострофу TV.

Говоря о санкциях Украины в отношении российских товаров, Устенко привел в пример рынок минеральных удобрений.

Читайте такжеТорговля с РФ, или почему Украине пора выходить из подросткового состоянияПо мнению советника президента, ограничения, которые были введены на поставки российских удобрений, сыграло две разные роли для украинского бизнеса.

"С одной стороны это моментально начало стимулировать развитие украинского производства минеральных удобрений. Предприятия, которые месяцами, если не годами, не работали – вдруг включились на полную мощность, и начали производить удобрения. Представьте себе, что удобрения нужны постоянно, и если ты ведешь аграрный бизнес, то ты должен иметь их наготове в любой момент, как только тебе скажет твой главный агроном, что они должны быть использованы. И вот наши предприятия, которые простаивали, начали работать", - отметил советник Зеленского.

Также, по мнению Устенко, цена, которую предлагают украинские предприятия за свою продукцию, остается выше, чем за российские аналоги.

"Я просто хочу подтвердить, что не все решается в вопросах экономики, и то, что было бы важно решать в рамках экономики – все это имеет большое количество политических ограничителей. В данном случае Российская Федерация – это очень такой конкретный пример тех политических ограничителей, которые должны быть наложены на экономическую – вроде бы совершенно понятную, и логичную, и легко прогнозируемую – политику. Наши отношения, как минимум, осложнены, если хотите уж совсем мягкие термины", - отметил Устенко.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин указом 24 июня этого года продлил с 1 января до конца 2020 года продовольственное эмбарго и ограничения на транзит украинских товаров.

Ранее Россия объявила о запрете экспортирта нефти в Украину. Решение российского правительства также предусматривает запрет на ввоз в Россию ряда украинских товаров.

Также министр экономики России Максим Орешкин заявил о тридцатипроцентном сокращении товарооборота с Украиной.